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「臉蛋天才」車銀優連女星都羨慕　保養肌膚只靠5步驟

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記者李薇／綜合報導

南韓演員車銀優因演出《我的ID是江南美人》爆紅，帥氣的顏值又被稱為是「臉蛋天才」，不只是天生長得帥，對於保養他也是很有一套，每天一定會透過5個步驟，讓自己看起來膚質更加白皙、細緻。

▲車銀優,雅詩蘭黛,孔劉,La mer,保養。（圖／翻攝自esteelauderkr IG）

▲車銀優保養步驟簡單又有效。（圖／翻攝自esteelauderkr IG）

1.每天睡前使用雅詩蘭黛的微分子肌底原生露，倒在手上，利用手心的溫度，輕輕拍在臉頰，為肌膚補充滿滿水分。

2.不只是外在補充水分，他平時也會透過大量的飲水，來讓身體循環代謝變得更好，避免老廢物質的囤積。

3.接著使用一滴管的「小棕瓶」特潤超導修護露，透過雙手均勻溫熱之後，輕拍在臉部肌膚，達到最好的吸收效果，補充肌膚不夠的營養。

4.最後使用指尖均勻揉開年輕肌密無敵霜，輕壓在臉部肌膚，幫助把前面的精華成分，徹底封存在臉部，維持一整晚的修護效果。

5.另外，當然多做伸展運動也是車銀優平時都會做的運動，以保持筋骨柔軟，同時也可以幫助僵硬的身體打開，避免長時間的痠痛。

在保養上，不只是車銀優特別注意臉部的呵護，像是藝人孔劉也是很懂得保養，他超級重視眼周的護理工作，每到晚上都會使用貴婦級的La Mer濃萃修復眼霜，搭配眼周導入棒，透過3倍劑量的高倍濃縮精華，按摩眼下導入頂級能量，難怪笑起來眼周都沒有細紋。

▲ 孔劉,LA MER,海洋拉娜,保養,眼霜,精華露,乳霜。（圖／翻攝自IG） 

▲孔劉對肌膚保養有一套。（圖／翻攝自lamer.korea IG）

不只是捨得在眼周下功夫，每天睡前他也會使用濃縮精華露，先幫助肌膚保濕潤澤，加速後續保養品的吸收，接著立刻使用濃萃修復眼霜，強化眼周的肌膚保養，最後再使用傳奇經典的「La Mer乳霜」，將所有精華封存在肌膚底層，提供一整晚都奢華的完美護膚SPA。

關鍵字：

車銀優, 雅詩蘭黛, 孔劉, La mer, 保養
fashion.net

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