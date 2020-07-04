LIFE・經典／日本Lawson的「文學塑膠袋」　打造人與物品的新關係

▲LAWSON推文學塑膠袋，鼓勵人與物品之間更環保的思考與使用模式。（圖／翻攝LAWSON JP官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

無論你居住在地球哪一片土地與角落，環保都將是共同的議題，在台灣，對於塑膠袋收費的政策已經行之有年，而日本也在今年起試行，在塑膠袋大量使用的超商通路中，3大便利商店也將從7／1開始響應其政策，Lawson則在6月底推出「文學塑膠袋」，它是一個限量的活動，卻令消費者重新思考人與使用物品間的關係。

為了鼓勵大家重複使用塑膠袋， Natural Lawson和拍賣網站メルカリ（mericari）進行一項合作，推出《モノガタリ by mericari 》企劃，邀請10位日本作家針對「物品」的主題發表極短篇小說，並刊載在官方的Twitter上。

「モノガタリ」在日本漢字中是「物語」的意思，也就是故事，而頭兩字「モノ」則是「物品」之意，恰巧成為一個浪漫的雙關語，意即每個物品背後的一個故事，而在發表的10個故事當中，Lawson和mercari選出吉本芭娜娜、伊坂幸太郎和筒井康隆三位作家的創作，並將他們的極短篇小說印製到塑膠袋上。

通常我們在丟棄一個毫無特色的塑膠袋時，我們不會對它有太多感覺，然而印上了文學作品的塑膠袋，卻開始重啟部分使用者的思考，因為文學的附加價值，讓它與其他的塑袋變得不同了，這些塑膠袋在6月底時免費限量在門市發放，然而雖然基本的組成物質一樣，卻會吸引一些民眾寧可前往消費，去獲得這款文學塑膠袋吧。

或許在我們思考如何落實環保的同時，也能從產品設計就能開始考量，如何設計出一項獨特吸引使用者一再重複使用的產品，也能讓世界的垃圾與拋棄式商品能夠再縮小，而消費者在購買一項產品的時候，也能多多思考它後續的利用性。