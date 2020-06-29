與球鞋一同登場！AIR DIOR成衣系列「全品項售價公開」　7月8日限量開賣

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全台粉絲關注的「Air DIOR」聯名系列即將在台北微風信義店登場，隨著高低筒Air Jordan 1結束投籤程序，成衣系列也在近日公布各品項的售價，包括綴有Air DIOR標誌鈕釦的西裝外套、採用「CD」圖案的絲綢短褲以及錢包、漁夫帽等配件，都會連同鞋款在7／8限量販售，想買記得提早到店排隊。

▲Air DIOR成衣系列公布各品項售價。（圖／品牌提供）

▲西裝外套定價台幣84,000元、絲綢短褲定價台幣58,000元。（圖／品牌提供）







▲錢包定價台幣22,000元、漁夫帽定價台幣14,500元。（圖／品牌提供、翻攝自DIOR官網）

Air DIOR成衣系列的靈感來源為籃球之神麥可喬丹（Michael Jordan），本次創意總監Kim Jones採用柔和色調搭配精湛剪裁，並注入1980年代美國運動服飾風格，成功結合Air Jordan與DIOR的經典設計。

服飾單品於設計時，選用Air DIOR Jumpman Wings圖騰為主打貫穿整個系列，像是飛行外套、西裝短褲、帽T、針織上衣、T-Shirt，而部分單品內裡還以Oblique提花點綴，象徵雙方經典的結合；配件類則有手拿包、錢包等四款皮具，除此之外還有漁夫帽、項鍊、領帶及絲綢方巾可買，品項眾多下好離手。

▲飛行外套定價台幣125,000元、西裝短褲定價台幣27,000元。（圖／品牌提供）







▲帽T定價台幣175,000元、針織上衣定價台幣50,000元。（圖／品牌提供、翻攝自DIOR官網）







▲T-Shirt定價台幣25,000元。（圖／翻攝自DIOR官網）







▲手拿包定價台幣56,000元、襪子定價台幣9,200元。（圖／品牌提供）

與此同時，Louis Vuitton（路易威登）與日本設計師NIGO的聯名系列「LV²」，也在日前迎來首波單品的發售，當中雙方都拿出自家的經典設計，例如Monogram花紋與Damier格紋，還有北極熊、鴨子、烏龜的圖案，若是對於牛仔外套、牛仔褲、運動衫、漁夫帽、筆記本、皮件等結合雙方元素單品有興趣的人，都可以在Louis Vuitton官網查看完整資訊。

▲LV²聯名系列結合雙方的經典設計。（圖／翻攝自LV）





▲首波單品已經登陸Louis Vuitton官網。（圖／翻攝自LV）

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