《雖然是精神病但沒關係》徐睿知當霸氣魔女　10cm高跟鞋勾走金秀賢的心

記者李薇／台北報導

演員徐睿知在新戲裡《雖然是精神病但沒關係》﻿，飾演暗黑的童話故事作家，低沉的嗓音加上完美的臉蛋人氣暴漲，在戲中，每一次出場的華服都美到不行，連高跟鞋都是10公分起跳，展現出她強勢、高傲的主人翁形象。盤點徐睿知在戲中的高跟鞋，每一雙都出身不凡，難怪可以襯托出她的強大氣場。

GIANVITO ROSSI 金色繫帶高跟鞋

義大利傳奇鞋匠Sergio Rossi之子Gianvito Rossi，從小在父親的耳濡目染之下，對於製鞋也有著極高的天份，在父親過世之後，將此技藝傳承下來，將女性的優雅呈現出來，同時可以帶出年輕時髦的感覺。

Bottega Veneta 牛津粗跟高跟鞋

Bottega Veneta一般人普遍知道的都是它的經典編織包，不過這次在劇中選用的是它們品牌的高跟鞋，精緻的皮革技藝製作出來的牛津鞋，展現出英倫典雅風格，搭配徐睿知的長襪，看起來就像是靴子一樣，顯高又顯瘦。

PRADA 紅色細跟高跟鞋

搭配劇情的穿著紅色小鞋子的小女孩，徐睿知在劇中換上一雙PRADA的紅色細跟高跟鞋，搭配上藍色花紋的裙裝大衣，看起來氣勢滿分，讓人忍不住想要多看幾眼，尖頭的設計再次展現出她俐落、霸氣的個性。