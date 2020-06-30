「掌上型熊大投影機」可愛度、性能都破表　4.5公分能投出50吋大螢幕

編輯／JJ 圖／翻攝自10X10官網

LINE FRIENDS的角色們在全球擁有廣大粉絲，曾經推出過的周邊商品早已數不清，其中又屬3C產品的周邊最受歡迎，最近LINE FRIENDS又與南韓雜貨商店10X10合作推出了「超迷你投影機」，邊長僅4.5公分的小巧造型加上可愛的熊大、莎莉圖案，瞬間在網路上引起熱議。

LINE FRIENDS的電子周邊產品非常多，舉凡耳機、鍵盤、滑鼠、藍芽音響、USB⋯⋯幾乎能夠包辦生活周遭所有日常3C用品，雖然利用了人氣角色熊大、兔兔、莎莉⋯⋯等做為造型主題，在現在來說卻也不足為奇了。不過這次由10X10推出的「超迷你熊大投影機」，以4.5X4.5X4.6公分的超迷你體積吸住了大家的眼球，甚至還可以投出50吋的大螢幕，即使不是LINE FRIENDS的粉絲眼睛也為之一亮！

在 Instagram 查看這則貼文 캠핑 하는 TJ쌤（@tjsamlee）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 4 日 上午 1:01 張貼

僅僅4.5公分的尺寸比手掌還要迷你，重量也才110公克，不論是放在家中還是露營攜帶都非常方便，能夠連接手機、電腦、平板，同時支援iOS與安卓系統，附有藍芽、WIFI連線功能，播放影片之外，照片、音樂或是文件也同樣沒問題，整組配套裡包含了遙控器與充電線，充滿電後也能在無線的狀態下使用。

小小一台功能卻很強大，加上簡單的四方外型與莎莉、熊大的加持，是不是讓人非常心動？

►日本推出超狂「吸頂燈投影機」、「聽話的電扇」 堪稱居家神器！

►「愛心化妝鏡」自帶光圈、置物台超實用！轉個角度一秒變身小夜燈