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「掌上型熊大投影機」可愛度、性能都破表　4.5公分能投出50吋大螢幕

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▲熊大迷你投影機。（圖／翻攝自10X10官網）

編輯／JJ　圖／翻攝自10X10官網

LINE FRIENDS的角色們在全球擁有廣大粉絲，曾經推出過的周邊商品早已數不清，其中又屬3C產品的周邊最受歡迎，最近LINE FRIENDS又與南韓雜貨商店10X10合作推出了「超迷你投影機」，邊長僅4.5公分的小巧造型加上可愛的熊大、莎莉圖案，瞬間在網路上引起熱議。

▲熊大迷你投影機。（圖／翻攝自10X10官網）

LINE FRIENDS的電子周邊產品非常多，舉凡耳機、鍵盤、滑鼠、藍芽音響、USB⋯⋯幾乎能夠包辦生活周遭所有日常3C用品，雖然利用了人氣角色熊大、兔兔、莎莉⋯⋯等做為造型主題，在現在來說卻也不足為奇了。不過這次由10X10推出的「超迷你熊大投影機」，以4.5X4.5X4.6公分的超迷你體積吸住了大家的眼球，甚至還可以投出50吋的大螢幕，即使不是LINE FRIENDS的粉絲眼睛也為之一亮！

僅僅4.5公分的尺寸比手掌還要迷你，重量也才110公克，不論是放在家中還是露營攜帶都非常方便，能夠連接手機、電腦、平板，同時支援iOS與安卓系統，附有藍芽、WIFI連線功能，播放影片之外，照片、音樂或是文件也同樣沒問題，整組配套裡包含了遙控器與充電線，充滿電後也能在無線的狀態下使用。

▲熊大迷你投影機。（圖／翻攝自10X10官網）

小小一台功能卻很強大，加上簡單的四方外型與莎莉、熊大的加持，是不是讓人非常心動？

▲熊大迷你投影機。（圖／翻攝自10X10官網）

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關鍵字：

LINE, Line Friends, 熊大, 莎莉, 10X10, 南韓, 投影機, 迷你投影機, 露營
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