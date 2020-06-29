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Gucci瞄準電競迷荷包　聯名Fnatic推潮錶

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 ▲Gucci與Fnatic聯名錶於Gucci官網發售。（影／Gucci提供）

記者陳雅韻／台北報導

精品圈過往高冷的框架已不復見，與街頭潮流文化接軌蔚為風尚，Gucci近期便與國際電子競技娛樂公司Fnatic合作，推出全球限量100只的Gucci Dive腕錶，整只錶以《英雄聯盟》戰隊為靈感，結合Fnatic招牌的黑橘配色與Logo，吸引時尚迷與電競玩家目光。

▲▼ Gucci 。（圖／公關照）

▲Gucci與英國電子競技娛樂公司Fnatic合作推出限量Gucci Dive腕錶，51,000元。（圖／Gucci提供，以下同）

Fnatic是將街頭文化與電子競技相結合的先鋒，不定期推出專業服裝與周邊商品，曾與Hello Kitty聯名推出帽T，搶攻粉絲荷包，這回又與Gucci一拍即合，共同打造限量錶，並由5位《英雄聯盟》選手Martin Larsson、Zdravets Galabov、Tim Lipovšek、Gabriël Rau與Oskar Boderek親自上陣演繹。

▲▼ Gucci 。（圖／公關照）

▲5位《英雄聯盟》選手Martin Larsson、Zdravets Galabov、Tim Lipovšek、Gabriël Rau與Oskar Boderek一同示範Gucci新錶。

▲▼ Gucci 。（圖／公關照）
▲Gucci以Fnatic知名的《英雄聯盟》戰隊為靈感，為Fnatic招牌的黑橘配色。

黑橘配色的Gucci Dive腕錶12時位置有經典的GG標誌圖案，巧合的是在電競比賽中「GG」表示「good game」的意思，對應方向則是Fnatic標誌，錶背亦可有其名稱與限量編號。Gucci特別為此限量錶開發全新「Gucci Dive」遊戲，將加入品牌應用程式中，讓玩家能透過印有Fnatic標誌的潛水艇潛入水下洞穴收集金幣，享受打手遊的樂趣。

▲▼ FNATIC曾與Hello Kitty聯名推出帽T。（圖／翻攝fnatic IG）

▲FNATIC曾與Hello Kitty聯名推出帽T。（圖／翻攝fnatic IG）

關鍵字：

Gucci, Fnatic, 英雄聯盟
fashion.net

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