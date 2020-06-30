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陳冠希絲綢再一波！「拼接襯衫」結合最夯變形蟲　今夏要涼靠這件

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編輯／Duke

風水輪流轉，從條紋再到幾何、花卉等圖案，可以輕易看出流行趨勢變換，如果春季最流行的是「花卉」，那「變形蟲」絕對是今年夏季最受歡迎的圖騰。來自日本的MIYAGIHIDETAKA便是一個擅於運用變形蟲元素的服飾品牌，此次就與陳冠希主理品牌CLOT合作，結合Silk絲綢帶來「拼接襯衫」系列，為炎熱的夏天迎來清涼單品。

▲MIYAGIHIDETAKA X CLOT。（圖／翻攝自Juice官網）

▲MIYAGIHIDETAKA與CLOT帶來絲綢拼接襯衫系列。（圖／翻攝自Juice官網）

MIYAGIHIDETAKA由宮城秀貴於2017年創立，他同時也是鞋履品牌mythography的主理人，這次透過與CLOT合作，拿出最擅長的解構手法與變形蟲元素結合Silk絲綢推出四款襯衫，每款均以拼接手法呈現，使得變形蟲和絲綢能夠完美結合，除此之外，雙方還以全手工製作襯衫，因此數量相當稀少。

▲MIYAGIHIDETAKA X CLOT。（圖／翻攝自Juice官網）

▲共推出四色，每款均以拼接手法呈現。（圖／翻攝自Juice官網）

▲MIYAGIHIDETAKA X CLOT。（圖／翻攝自Juice官網）

▲MIYAGIHIDETAKA X CLOT。（圖／翻攝自Juice官網）

▲紅色拼藍色、白色拼紫色與黑色是最特別的兩款。（圖／翻攝自Juice官網）

▲MIYAGIHIDETAKA X CLOT。（圖／翻攝自Juice官網）

▲最流行圖騰搭配涼爽的絲綢，絕對是夏天必備單品。（圖／翻攝自Juice官網）

MIYAGIHIDETAKA X CLOT絲綢拼接襯衫系列，目前已經在香港Juice及官網發售，但是目前皆已售鑿，後續是否會登陸台灣販售，還有待官方通知，沒買到只能再等等囉。

不僅CLOT，MIYAGIHIDETAKA也在去年5月攜手G-Dragon（GD）主理品牌 PEACEMINUSONE推出襯衫系列，但當時雙方選用變形蟲與格紋為主軸，並搭配 PEACEMINUSONE Logo點綴，不過目前已經完售。

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關鍵字：

變形蟲, MIYAGIHIDETAKACLOT, 陳冠希, 拼接襯衫, 宮城秀貴, Silk絲綢, G-Dragon, PEACEMINUSONE
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