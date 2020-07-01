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Ean部落閣／吃到「獻給總統的松露湯」　住進亞都麗緻誤以為人在法國

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

住飯店，舊不如新？那可未必，因為服務的溫度！從嚴長壽執掌的時代，就締造無數台灣飯店業傳奇延續至今，彷彿一位優雅紳士，台北亞都麗緻大飯店矗立民權東路，已超過四十個年頭，從我把車開到門口，穿戴法式風格的門僮先生，有禮親切的令人舒服，嫻熟地將後車廂行李從容取下，令人放心的把車鑰匙交給他，這等服務質感，新興飯店無法快速複製貼上。走進華麗典雅風格的大廳辦理入住手續，接過證件、敲了幾下電腦鍵盤，「歡迎回來」當櫃檯人員說出這句話顯得自然、一點也不會讓人覺得矯情，因為幾年前曾來住過一次，我猜系統上資料還在。而上次年初來這用餐，是讓我回味不已的天香樓，這回趁住房，要再試試一樓的巴賽麗廳，假借慶生之名來享法國大餐之食。

▲台北亞都麗緻，應擁有全台飯店最優雅的門面

▲Art Deco 主題的設計，處處都是優雅的華麗

▲若忽視玻璃窗外的風景，壓根有讓人置身歐洲的錯覺

從建築外觀到內部設計，以法國 1930 年代的裝飾藝術（Art Deco）為主題，這風格的華麗本就不低調，而是雋永。典雅的幃幔、電梯間的金屬雕花、1F 通往 2F 旋轉樓梯大器垂下的優雅水晶吊燈，營造出優雅的法蘭西斯氛圍，若要問這座城市裡最具法國氣味的所在？應該很多人會想到亞都麗緻。

▲從 1F 走上 2F 的旋轉樓梯，每一步都會想轉身好好欣賞這份華麗

17 坪景隅套房，三面採光營造舒適的起居空間

亞都麗緻共規劃 219 間客房，分 5 種房型。第二回下榻、我選住 17 坪大的景隅套房，顧名思義，房間位居轉角而享有三面窗，採光明亮，整體採大地色系，簡約穩重很是舒服，沙發茶几上有台膠囊咖啡用的是較少見的 Lavazza，在房間就能來段悠哉的午茶時光。雖已是 41 年的經典飯店，但房間完全不顯老態，狀況維持的相當好，堪稱逆齡。這間套房區分為客廳與臥房，中間有一張提供給商務人士使用的大桌子串接，空間功能劃分的相當清楚，若是兩人入住，就算夜晚作息不同步，也不必擔心會彼此打擾。

▲17 坪大的景隅套房，一入口是客廳，可坐在沙發上觀看電視

▲臥室區，我喜歡天花板的設計，用白色的輕盈呼應 Art Deco 的華麗

▲房間配有 Lavazza 膠囊咖啡機，比較少見

亞洲首間飯店推出 iPAD 智能化客房

說到晚上睡覺，過往住這種大房型，讓我頭痛的是關燈這件事，每回最怕房內照明開關設計的像尋寶遊戲，總會有一兩盞燈的開關遍尋不著，最後是睡意全消、怒氣都上來。住這飯店的客房沒這問題，一按搞定，用的還不是實體按鍵，而是 iPAD。放在辦公桌上的平板，據說是亞洲率先導入的智能房控系統，所有飯店資訊皆資訊化，除了照明，包括空調、鬧鐘提醒、氣象、附近景點資訊等都能在上頭控制與瀏覽，甚至差旅時有需要一些轉接頭或備品，也能在上頭點選，房務人員就會送到房間。亞都麗緻著稱的體貼入微，沒想到也與時俱進，順勢成功 e 化了！

▲用 iPad 即可操作智能防控系統，十分方便也好上手

不過有些貼心，是無法單靠觸控螢幕就能完全感受，例如浴缸上的頸枕。我欣賞景隅套房通透的浴室設計，要使用時可把推門拉上。我喜歡浴室的照明設計，色溫調控的剛好，明亮但不會死白、維持飯店的 Art Deco 華麗風格，使用提供的浴鹽，靠著頸枕好好泡個澡，不管角度與高度都符合人體工學，這就是細膩的服務。

▲通透的臥室設計，若要使用浴室可推出隱藏拉門

新菜單！充滿故事的巴賽麗法國生日大餐

傍晚，換上休閒西裝外套與皮鞋，我來到 1F 的「La Brasserie 巴賽麗廳」，彷彿走進法國美好年代，古典華貴，有種坐在奢華火車上用餐的錯覺。其實，若以名字與餐廳定位來說，與飯店 2F 的巴黎廳相較，巴賽麗廳其實比較像是提供家鄉菜的小酒館，餐廳的整體風格讓我有出國的感覺，這一餐確實讓我想起去年到法國里昂的旅行，因為六月甫換新菜單上的一道湯品。

▲換上稍微正式的裝扮，準備享用生日晚餐

▲巴賽麗廳的入口，那黑白地磚乘載著許多台北人的回憶風華

▲在巴賽麗用餐，有種身在奢華火車包廂的美好想像

法國廚皇 Paul Bocuse 獻給總統的松露湯

「酥皮松露鴨肝牛肉澄清湯」與 2018 年過世的法國「廚皇」保羅．包庫司（Paul Bocuse）有關。1975年，當法國總統Valerie Giscard d’Estaing 宣布他為國家榮譽軍團騎士時，Paul 以總統姓名縮寫創作了他著名的 “松露湯V.G.E。” 不只如此，就連裝盛的碗，也有典故，那是 Paul Bocuse 的大弟子 Jean Fleury，在 1998年到亞都麗緻客座時從法國帶來的的專屬器皿，上頭烙印著Paul Bocuse 的名字，飯店珍藏至今，相當有紀念價值。

▲這款松露湯，就連使用的器皿都是大有來頭，是 Paul Bocuse 的大弟子 1998年客座亞都麗緻所使用

飯店人員跟我介紹 Paul Bocuse 時，馬上想起去年夏天造訪擁有美食首都之稱的里昂，就曾到以其命名的美食市場：Les Halles De Lyon Paul Bocuse 朝聖。Paul Bocuse 曾把這座美食市場比喻為里昂的腸胃，裡頭整理的相當好，許多店都自成一格，一間間都是特色獨具的小館。這晚，當我走過餐廳入口右邊的吧台時，想起了那座市場裡幾家很有味道的店家。聽完了故事，服務人員建議品嚐這碗湯的順序是，先吃酥皮，再將酥皮放入湯內一塊享用。酥皮是廚師手工自製，口感果然完勝曾吃過的酥皮濃湯，令我驚訝的是湯品相當清澈，蘊含著松露香氣還有菇類的鮮甜。

▲里昂 Les Halles De Lyon Paul Bocuse 美食市場

主餐熱月龍蝦，命名來自一齣戲劇

我點的主餐同樣來自新菜單，這道經典法國菜，將波士頓龍蝦肉與白蘭地一起拌炒，再與奶油狀的雞蛋醬和奶酪混合在一起，將整個龍蝦尾組裝進行烘烤。肉質相當新鮮，口感很好，但我實在無法從食材或料理手法上產生與 “熱月” 的任何聯想，原來這道菜的出現，是1894年位於法國國家大劇院旁的 Marie’s 餐館，當時劇院正在上演法國推翻獨裁者的戲劇「熱月革命」，因此又後來就被稱為熱月龍蝦。

▲ 熱月龍蝦，相當具份量

▲左下角是朗黛絲沙拉，裡頭有鴨胗、鴨肝、燻鴨肉，源自法國朗德省（Landes）的一款農家菜，右下是另一道前菜：牛舌冷盤佐辣根蛋黃醬

完美甜點，No. 102,739 舒芙蕾

最後的甜點，因是第一次來巴賽麗廳，我想試試他們的經典：傳統法式舒芙蕾。每個上桌的舒芙蕾，都會有張身分證，表示著是巴賽麗廳第幾個賣出的舒芙蕾，我吃到的是 No. 102,739。利用無色無味的蛋白製作，賞味期非常短，如雲朵般的外表不一會兒就會慢慢塌縮，記得不要貪戀拍照，趁味美品嚐還是王道。這的舒芙蕾可品嘗到四種口味，原味與淋上一旁香草、橙酒及巧克力三種醬汁，果然不負盛名，相當之好。

▲可說是巴賽麗廳招牌的舒芙蕾，沒有讓我失望

▲桂花釀芭菲，芭菲（Parfait) 是經典的法式甜點，餐廳除了加桂花釀，又再現淋上真可品嘗到香氣的薰衣草花蜜

沒想到最後，餐廳很貼心的竟還準備了一款夏威夷果仁口味的生日蛋糕，後來隔日退房，剛好是生日當天，再收到致贈的飯店文具組，好用心與驚喜。

經典又充滿故事與溫度，台北能有這麼一家飯店，多美好的存在！

▲早餐一樣安排在巴賽麗廳享用，得承認早餐是我這回入住略為失望的部分，除了菜色不像晚餐那般讓我驚艷，人員的服務少了一貫的優雅從容，稍微可惜

▲若想運動可到規模不算小的健身房，此外還規劃了據說是全台五星飯店的唯一冥想室（左下）

/ Info. /

台北亞都麗緻大飯店

官網 | 臉書

地址：台北市中山區民權東路二段41號

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作者：Ean /「Ean部落閣」「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！

關鍵字：

Ean部落閣, 旅遊, 台灣, 亞都麗緻, 松露湯
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