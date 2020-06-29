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H＆M宣布將關閉全球170家門市！10年來首度虧損台幣200億

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記者王則絲／外電報導

在2020上半年嚴重疫情影響下幾乎沒有一個品牌能倖免，瑞典快時尚品牌H&M在今年第二季稅前虧損高達64.8億瑞典克朗（約台幣207億），為10年來首次的季度損失，有鑑於此，H&M於近日宣布將關閉全球約170家門市，準備展開大規模的重整計畫。

▲HM關店。（圖／翻攝自IG）

▲H&M宣布將關閉全球約170間門市。（圖／翻攝自IG@hm）

ZARA母公司Inditex日前也宣布計劃永久關閉旗下全球1200間門店，與H&M此次宣布的關店策略相似，都是為了重新檢視每個地點狀況、人流、地點等因素，將有限的資源能更有效地被運用。

▲HM關店。（圖／翻攝自IG）

▲ZARA母公司不敵虧損擬關閉全球1200間門市。（圖／路透）

H&M Group 首席執行官 Helena Helmersson也提到，「線上消費的客戶基礎增加了，許多原本的實體店消費者現在有更多的頻率在網上購物」，這也是集團決定重新整頓門店的原因之一。

H&M表示，雖然目前營運策略上欲關閉170間店， 包括旗下品牌Cos、Weekday and和Other Stories，但同時也計畫將新開約130間店，光是台灣今年就新開幕了「台南大遠百公園店」以及「台北忠孝店」兩間門店，在後疫情時代來臨下，狀況確實也已回升不少。

►ZARA母公司不敵虧損擬關閉全球1200間門市　台灣是否受影響？

關鍵字：

HM, H&M, 關店, 重整, 虧損, 疫情
fashion.net

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