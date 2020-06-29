蔡依林偽少女　33萬寶格麗蛇錶洩億級身價

▲蔡依林綁麻花辮露少女感，但腕上的寶格麗Serpenti錶洩露貴氣。（圖／翻攝jolin_cai IG）

記者陳雅韻／台北報導

蔡依林（Jolin）因新冠肺炎疫情暫緩工作，藉此機會與家人朋友相聚、出遊，近日一張紮著麻花辮、托腮的照片，被網友大讚如長髮公主，飄著少女味，不過腕上皮帶繞兩圈的名錶，依然洩了她的億元級身價，出自寶格麗（BVLGARI）要價334,500元New Serpenti腕錶。

▲蔡依林戴的寶格麗New Serpenti栗棕色錶帶玫瑰金錶殼鑲鑽款，334,500元。（圖／寶格麗提供）

身為寶格麗代言人，蔡依林常將品牌新貨融入日常穿搭，包括今年強打的206,500元B.zero1 Rock戒指、季節款新包，此次佩戴New Serpenti玫瑰金錶殼鑲鑽錶，特色是搭配棕色水蛇皮雙圈錶帶，纏繞手腕猶如漂亮手環，為她的少女味穿搭，增添一些華麗感。

▲蔡依林日前到花蓮玩，戴Burberry寬簷軟帽遮陽。（圖／翻攝jolin_cai IG）

多數時光蔡依林仍以潮流風為主，當中不乏精品好貨，例如日前她到花蓮旅行，穿T恤搭配破到不能再破的丹寧褲、搶眼的螢光球鞋，遮陽帽則是Burberry靈感源自維多利亞時代頭飾的標誌貼花斜紋棉質軟帽，寬幅的帽簷重新詮釋棒球帽版型，正反戴都有型。

▲Burberry標誌貼花斜紋棉質誇飾帽簷軟帽，17,200元。（圖／翻攝Burberry官網）