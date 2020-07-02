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朴敘俊、GD最愛「神鞋」即將回歸！詹皇搶先上腳全新版本

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編輯／Duke

如果說Travis Scott與Nike合作等於「爆款保證」，那麼專門打造「神鞋」的Tom Sachs和Nike更是鞋迷的最愛。Tom Sachs X Nike Craft Mars Yard聯名系列在2012年初露鋒芒，後來在2017推出2.0版本，更受到G-Dragon、朴敘俊、周湯豪等人喜愛，因此轉售價居高不下，直到最近一消息的曝光，讓鞋迷們迎來無限的希望。

▲Tom Sachs X Nike Craft Mars Yard。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、@kingjames、Sneakernews）

▲擁有神鞋美名的Tom Sachs X Nike Craft Mars Yard聯名系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲Tom Sachs X Nike Craft Mars Yard。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、@kingjames、Sneakernews）

▲受到G-Dragon、朴敘俊、周湯豪等人喜愛。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013）

透過多方消息指出，Tom Sachs X Nike Craft Mars Yard聯名系列將會在2020下半年推出2.5版本，而Nike終身代言人詹皇（Lebron James）疑似也在最近曝光全新版本，當中他穿著一雙Mars Yard鞋款，但色調與2.0相比似乎淡了一些，雖然有可能是光線問題，不過詹皇選擇在近期穿上這雙鞋，要解讀成為鞋款帶來曝光度，也不無可能。

▲Tom Sachs X Nike Craft Mars Yard。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、@kingjames、Sneakernews）

▲詹皇疑似曝光全新版本。（圖／翻攝自IG@kingjames）

Tom Sachs X Nike Craft Mars Yard 2.0在2017年推出，當時採用麂皮搭配網眼布呈現，同時注入SFB特種部隊靴大底增加耐磨性，最後以軟木塞製作鞋墊，提升整體腳感，適合在城市環境中著用。

▲Tom Sachs X Nike Craft Mars Yard。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、@kingjames、Sneakernews）

▲Tom Sachs X Nike Craft Mars Yard。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、@kingjames、Sneakernews）

▲採用麂皮搭配網眼布呈現，最後以軟木塞鞋墊提升整體腳感。（圖／翻攝自Sneakernews）

根據IG爆料帳號@soleheatonfeet指出，Tom Sachs X Nike Craft Mars Yard 2.5會在下半年推出；另一帳號@dropinfos則表示，鞋款全球限量8,000雙，預計使用不同材料製作，定價落在美金200元（約台幣6,000元）。

與此同時，乘著Superstar 50周年熱潮，Adidas正式迎來Pharrell Williams Superstar聯名系列。此次Adidas以黑、白兩色為主調，拋棄常用的皮革外觀，改以針織面料製作鞋面與標誌性的「貝殼頭」，並於側邊加入黃色與棕色織帶裝飾，最後綴以「HUMAN RACE」刺繡字樣，打造別具特色的Superstar。

▲Tom Sachs X Nike Craft Mars Yard。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、@kingjames、Sneakernews、Adidas）

▲Tom Sachs X Nike Craft Mars Yard。（圖／翻攝自IG@bn_sj2013、@kingjames、Sneakernews、Adidas）

▲Adidas正式迎來Pharrell Williams Superstar聯名系列。（圖／翻攝自Adidas）

Adidas Pharrell Williams Superstar聯名系列，預計會在7月上市，定價為美金140元（約台幣4,200元）。

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關鍵字：

TravisScott, Nike, TomSachs, MarsYard, 火星鞋, G-Dragon, 朴敘俊, 周湯豪, 詹皇, Superstar, Adidas, PharrellWilliams
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