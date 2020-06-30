解答LISA鋼鐵瀏海的秘密！翻筋斗也不會亂　靠一招讓頭髮超聽話

LISA在2020年愛奇藝推出的選秀節目中《青春有你2》擔任導師，節目中學員大膽請教LISA，跳舞時該怎麼維持瀏海整齊不會亂動。LISA分享到，請髮型師在瀏海上噴上「定型噴霧」就可以了。

聽起來很簡單，但要維持大動作擺動不會亂，這裡面隱藏著許多細節，《美麗佳人》這次採訪到Flux Collection髮型師Betty，她同時也是賈靜雯、林志玲、徐若瑄、陳庭妮等眾多明星的御用髮型師

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 24 日 下午 8:14 張貼

如何創造LISA完美厚瀏海？

1.髮量要多、髮流要向前集中

Betty解釋，LISA的瀏海除了靠「定型噴霧」固定之外，本身「瀏海的髮流」也須具有一定的條件：髮量要多、髮流要向前集中。如果髮量本身較少，怎麼樣也沒有辦法創造厚瀏海；如果髮流沒有辦法整齊向前垂，就須要集中髮流往前吹，或是靠髮根燙矯正髮流。

在 Instagram 查看這則貼文 LISA（@lalalalisa_m）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 30 日 上午 10:36 張貼

2.定型噴霧噴4~5層

使用定型噴霧的方式也內含許多細節，須將瀏海依髮量分3~4層，每一層都需要噴灑定型噴霧2次，一層一層地做固定，但瀏海的最外層不可以噴，只需吹順即可，才能有自然蓬鬆的視覺效果，不會有造型品固定的痕跡。

Step1：每次使用定型噴霧時，記得下手要輕，不能太多，距離抓約15公分，並小心不要噴到眼睛。

Step2：噴完定型噴霧後，再用吹風機吹，加速髮膠揮發。

Step3：最外層瀏海不需要再用定型噴霧，梳理吹順即可。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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