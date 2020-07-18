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Tiffany、寶格麗手錶都有彩色皮革款！附加「快拆」功能　讓你每天都換新色

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你最愛的時髦手錶紛紛備好彩色皮革錶帶，Cartier卡地亞、Hermès愛馬仕、Tiffany…，或附加上超簡單的自行更換錶帶「快拆系統」，讓你每天都可換新色！

一款細節作工精良的經典好錶，不只能為形象加分，也是贈禮的不出錯選擇，如果它夠耐用，也總能長久穿戴甚至傳承給下一代。而近期，多個手錶品牌不約而同的推出更多錶帶顏色選擇，再附加超簡單的自行更換錶帶「快拆系統」，換了顏色整體風格也就不同，讓講究穿搭的你每天都有新色錶帶能上手，過足穿搭配色癮！

Bulgari 寶格麗

手錶系列：Serpenti

價格：NT129,500起（精鋼錶殼搭配雙圈錶帶款）

寶格麗Bulgari Serpenti手錶系列可自行選擇喜愛的錶殼材質、錶盤與鑲飾以及預先搭配好的錶帶，也可於錶背鐫刻字樣，以不同色系和其他配置的組合，提供 312 種不同組合樣式，錶款同樣俱備錶帶快拆系統功能。

▲精品錶 。（圖／美麗佳人提供）

Boucheron 寶詩龍

手錶系列：Reflet

價格：店洽

Boucheron Reflet 系列手錶獨領風潮！系列於1946年推出，在當時就以隱形錶釦及可替換錶帶的專利設計聞名，讓穿戴者隨心決定每天的色彩風格，讓手錶不只有功能，更是有靈活搭配度的時髦配件。

▲精品錶 。（圖／美麗佳人提供）

Baume et Mercier 名士

手錶系列：Classima、Hampton

價格：NT$51,200起

瑞士鐘錶品牌Baume et Mercier 名士以簡約設計、穿搭變化、親民售價，成為職場女孩新寵。進入夏季，名士為經典的圓形錶殼Classima和方形錶殼的Hampton系列推出十一種顏色小牛皮錶帶：大洋藍、礁石藍、綠松石色、檸檬綠、鮮綠色、黑色、蘭花紫、深紫、百香果紅、罌粟紅、芒果橙，以及一款飾有奶油色縫線的淺棕色雙圈錶帶，快拆系統錶帶不需要工具就能自行更換，自由搭配度超高！

Cartier 卡地亞

手錶系列：Tank Solo

價格：NT$74,500起

衍生自卡地亞最經典的坦克系列，近年最新推出的Tank Solo系列腕錶，以俐落直角的風格呈現，並主打3種小牛皮（平滑面、顆粒面、帆布面）、目前共有12種錶帶顏色，是好入手、好搭配的一款出色設計。

Hermès

手錶系列：H Hour

價格：NT$97,000起

在1996年即推出的Heure H系列腕錶，以獨特又具代表性的字母H造型闖出一番成就，經歷數十年依舊是時髦人士的夢幻款。不只有中與小兩種尺寸，單圈皮錶帶與由Martin Margiela設計經典雙圈錶帶皆備有多種色彩。

Tiffany & Co.

手錶系列：East West系列

價格：NT12,000起

以1940年代作品--摺疊懷錶暨旅行座鐘為靈感，長方形錶殼的East West的錶面配置刻意以橫向呈現。不只有最百搭的黑或棕，早先也已推出粉色錶盤與灰色錶帶的撞色款、知更鳥蛋藍色的雙圈錶帶等錶款，並透過快速更換系統隨意拆組。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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