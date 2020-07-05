夏季專屬的「水果Pantone」穿搭這樣駕馭！同色系葡萄紫、酪梨綠更時髦

來自美國的Brit Harvey，時常在個人社群媒體上分享繽紛色的#ootd，和大地色系相比下更多了活力朝氣，也因此吸引眾多女孩追隨。今日，就讓我們透過「夏季水果色」的分類，一同探討Brit Harvey是如何駕馭這些色彩的吧：

酪梨綠



開襟衫在夏天時不僅是一種造型，也具有防曬功效！好比Brit Harvey就在洋裝外頭罩上一件開襟衫，賦予層次同時也達到防曬效果，此時，搭配的同色系小碎花短洋裝和俏麗辮子則使造型更顯青春陽光。

或者將酪梨剖面時的自然漸層色化為造型上的色塊混搭，打造時髦搶眼的亮彩度穿搭。

檸檬黃



想挑戰紮染色上衣卻害怕過顯高調？那麼不妨試試黃色＋白底的紮染上衣，除了降低視覺上的對比衝擊，也能保有瀟灑不羈的玩味態度。另外也可像Brit Harvey將開襟外套綁在肩上，時髦也增添整體飽和度。

夏天去海邊除了穿上寬鬆T-Shirt和洋裝作為泳衣罩衫，也可和Brit Harvey一樣選擇平口領比基尼，再穿上收腰小碎花洋裝，儘管露出內裡的比基尼也不顯得突兀或不搭，反而成為造型中的一部分。

蜜桃粉



甜潤的蜜桃粉該如何駕馭才不會顯得過於少女呢？此時只需與衣櫥裡的中性單品混搭，如純色T-Shirt、運動球鞋、墨鏡等，便能輕鬆平衡整體風格的呈現。

當然，你也可以和最不易出錯的同色系單品混搭，替自己搭配出一套“成套套裝”。

葡萄紫



現在市面上有許多繽紛色的西裝外套，比起普遍常見的黑、灰、白和米色，葡萄紫更能替整體注入朝氣蓬勃的時髦印象。

不知道女孩們有沒有發現，面對同色系穿搭時，為了避免造型過顯單調，Brit Harvey大多都會選擇相異材質的單品作混搭，營造豐富層次感。

哈密瓜橘



然而除了同色系混搭，也可嘗試對比色的搭配，好比丹寧褲的藍就可賦予整體造型率性休閒氛圍。仔細看，Brit Harvey將開襟衫與毛衣以橫跨方式綁於身上的造型手法也很值得參考。

此外，女孩們其實也可選擇上述提及的紮染甚至印花款，和純色單品相較下反而更具有夏季的度假氣息。

櫻桃紅



誰說只有過年能才能穿上紅色，夏天時穿上不但能提升整體的好氣色，也能藉由高彩度的顏色吸引眾人目光。

今年夏天依然流行的緞面洋裝，不僅能帶給身著者舒適的冰涼親膚感，也可替裝扮注入迷人光澤。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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