2020下半年星座運勢大公開！獅子愛情靠九月、天蠍是豐收勝利者

雖不至於像上半年般驚世駭俗，如新冠病毒，如種族爭端，如戰爭伺起（中印，南北韓）等等，但2020下半年的態勢依舊高潮迭起，特別是六月中，就先由今年的第二次水星逆巨蟹宮，以及木冥再合揭開序幕。

許多事情固然有轉機，但也可能因機會來臨時處理不慎而變得更糟，有智慧的面對問題並誠實地解決，絕對是面對各層面問題時的統一法則，接著來看十二星座的運勢，進入下半年時是好是壞呢？

火象星座

牡羊座

富貴險中求，賺錢哪能不流點血汗淚，但如果拚一下，可能有機會海撈一筆大的，甚至這筆錢財，未必一定得靠辛苦搏來，而是純粹憑運氣也不無可能；而面對感情就沒這麼幸運了，你的鈍羊腦會讓你說錯話做錯事，需要拿開自我，多配合對方改變一下，人之間的相處才可能融洽，直到年底的11與12尾兩月時，天微寒時愛情卻開始火熱，交際場中存在著尋覓已久的靈魂伴侶，既看得見亦吃得到，你可別傻傻地害羞保持距離，甚至把可開發的對象拒之門外； 而重要天象9.10-11.14火星逆命宮，這算是最為不順的一段時間，也是需要轉攻為守，龜縮自保為先的一段時期，主要問題來自法律訴訟，行事爭議與考試面，運弱不易取勝，若能做選擇，應盡量迴避這三個方面的相關事件，健康部分則需降低過勞的疲倦指數。

獅子座

倒吃甘蔗是甜美的，那多少是因為前面苦吃多了才會感受深刻，前面這兩句話也概述了獅子的2020，苦盡甘來，要享成果得撐到九月先；下半年一開始的七八月，感情或多或少會有些三角的狀況出現，可能是你，也可能是你的對象，那隱藏著的第三者，別讓他繼續存在比較好，人際面看似充滿魅力，但多是不痛不癢的點頭之交，能帶來實質收穫的朋友說真的幾乎沒有，也因此重點別放在玩樂或交際上，沒有用又何必浪費時間，年底在開始做公關不遲的；九月中時來運轉，偏財運超旺，職場上也有新闢領域的機會，別錯過了轉職兼職或創業的良機，而下半年整體的考試運都有著中上水準，會是考證照提升個人價值的好時間；骨骼的部分需保養，背部臀部較容易受傷，做個結論是：愛情等九月，金錢靠十一，好好把握囉！

射手座

如果過於拘謹嚴肅，射手會無法揮灑天賦能力，也遇不到因冒險而見的意外收穫，或許你明知如此，但經過上半年折磨凌虐之下，射手所呈現的就基本不脫離這種悲劇狀態，也因此首要任務，就是找回那個正面開心無懼的自己；首先在七月至八月中，務必好好打扮自己的外型，在公關交際場中若能舌燦蓮花八面玲瓏一些，博得眾人目光的同時，也會產生各種賺錢機會的可能，或許你會想：那愛情也可以一起來吧？No，時機未到，相對於賺錢與工作下半年早運到，愛情會隨著天氣開始從熱轉冷時出現，秋意濃時愛情至，你千萬要信這點去務實地經營，但倘若是有伴的射手呢？請注意把持不住而越線的可能，這季節浪漫，因此偶發的緣分很多；對始終帶有一些童真特質的射手們，務必謹記：真壞人並不可怕，可怕的是假好人，你得明辨才是；肩臂胸是下半年較為脆弱的部分，不舒服就快去修好。

土象星座

金牛座

整體狀況在下半年呈現「P」勾勾字型的走勢，七月的愛情強運，理當在人際之間也有著無往不利的經營開發能力，八月中天王星逆行本位，思考找不到出口，易對人對事積怨，情緒無從發洩也就容易導致看事角度偏頗，自己的大腦作祟，萬一想不通就誰也救不了你，而這樣的狀況會到九月底開始好轉，此時財運轉旺可賭賭偏財之外，重點在於工作上的表現易受重視，作事的阻礙也都是些不難應對的問題，像是開車一路遇綠燈一樣，條條大路通羅馬，怎麼換執行方法都能偏向好的發展，職場是值得期待的，但原本的愛情好運，在年末十一月起堵塞，乾到爆，硬要展開的話容易中途夭折，說真的還不如工作之餘，好好交朋友入社團報課程去拓展社交圈，倒是絕對能有意料之外的收穫；整體來說下半年：須經起誘惑，擔得起幻滅。

處女座

下半年始，七月半時會是較難熬的開始，因為在職場面會碰上很多屎，某些人與事會搞得你一身臭，也因此擇人共事是門學問，跟什麼人該交心，或工作上交手到哪個程度，判斷力會決定接下來的好與壞；感情狀況如同天氣一樣，水煮青蛙從暖漸熱，單身者要進攻也充滿了趁虛而入的機會，只要適時的體貼加上一些些的浪漫，下半年的處女根本就是大眾情人的代表，基於這個狀況，充滿誘惑力的爛桃花也會出現，是說～害處不大只是會耗你一些心力與時間，只要搞清楚你此刻想要什麼，面對感情你就自然知道該怎麼做；而需要謹慎顧好的是你的健康，處女座下半年體質弱，感冒頭痛之類小毛病甚多，原因多出於壓力與情緒導致，所以你比誰都需要幽默與樂觀的能力，別太執著於一些挽回機率小的事，能放手就有新生。

摩羯座

八九月高起低收，在工作或感情面必有其一，讓你具備挫折感，但隨即而來的十月，木星順行本宮，好運在末三月整個佔滿滿的大平台（咳），七至九月就像峰迴路轉的雲霄飛車，此起彼落無法掌握，你也毋需費力想去改變什麼；職場要學習靜觀其變並伺機而動，風往哪邊吹，只要你清楚風向就好，無關緊要的垃圾交際可以全數免除，只要針對重點人物下手就好，這是摩羯後半年不變的做人處事方針；感情面略顯無趣，但平淡本是難得的幸福，至少它絕對不會消退不匯劇變，但就苦了單身摩羯，請繼續單下去，除了八月與十一月的前半，其他時間都實在不是好時間；工作面的收入並不會滿足你，因此開發副業也是摩羯的大利多時機，當官祿福德宮在秋季爆好時，若有兩個以上的賺錢管道，你就真有機會發點小財，就努力搞錢吧！

風象星座

雙子座

七月時，原本逆行中的金星回順，且輔星帶來許多好處，在夏秋長長的兩季之中，都有著雖平淡但穩健的感情運，火花雖不大，契合度卻很足，對象值得多花你一些心力去尋找；在年底三個月份，朋友運有些障礙，益友雖幫助很大，但損友誤傷真的更多一些（喂），而看起來你似乎得照單全收，除非你耍孤僻不碰交際圈，但礙於人情難卻，很多場子都勢必得半推半就地參與，想隻身安渡到明年只能說真的沒可能；工作狀況到了入夏時，免不了一番波動，工作內容會有調整，但對於雙子來說，任何下半年的變動都不是壞事，每個嘗試也都是啟動改變的好契機，又何妨讓自己大膽一些；比起其他星座，雙子較多粗心大意的外傷，且主要來自於運動傷害，這些須靠你的細心隄防。

天秤座

必須先提到的是，七月至十一月這麼長的時間裡，感情婚姻與工作學習這兩大層面，必有其一會陷入複雜的取捨狀況，只能說若一切如舊最好，若面臨選擇問題，你所該做的是採取拖延戰術，保持模糊策略，而這樣的態度特別用在人際相處上是十分適當的，圓滑需要必然的善意謊言，不管你願不願意，都必須運用以避免爭執與裂痕；財運在七月與十月時不請自來，稍加積極必可獲取，是合夥與投資絕不可漏掉的最佳時機，而愛情運最有火花的時刻在八月，但最為穩健安全的則在十二月，對於不同時地認識的不同對象，你可得好好比較選擇；家庭運能適時補你不足之處，記得心平氣和地面對伴侶、小孩或父母的情緒，對於工作的熱情不振而有待提升，而對職涯規劃也於夏秋期間遇上困惑，若有機會轉換職場，是能招好運的決策喔！

水瓶座

七月初土星逆命宮，下半年一開始就讓水瓶開竅，會很渴求地想從別人身上得到些無形的東西，這對向來不鳥人也沒啥耐性將心比心的你，百分百是好事；記得：友善的態度要建築在誠懇地聆聽，能與人有聽有答，關係拉近就容易，七月下半起，愛情與工作運雙好，若有考試或旅遊等念頭，上述好運會一直維持到九月中，可趁早規畫；而進入十月算是今年最穩定的時期，也應該是你心靈幸福感最高的時間點，而說到心靈兩字，年底的水瓶與宗教信仰或是探索靈魂很有緣，你可以試著去接觸看看，畢竟不是人人有慧根，但水瓶可是天生有，你應該要開啟這扇門的才對；在年底時會有些過去沒解決的問題出現，到時你得勇敢面對別逃避；有心事記得隨時吐，沒有出口的話，心理病的出現機率會很高喔！

水象星座

巨蟹座

巨蟹的霉運匯集在年中，六月實在很不行，但當你看到本文時，恭喜烏雲已退散，七月步入正軌，最明顯的是在心態上的積極，配上運氣的降臨，爭奪什麼事都會比對手容易得到，工作面競爭勝出機率高，不過對人的信任度差，而這是把雙面刃，因為可以免除垃圾的靠近，但也因此把可能的助力阻絕在外，但總之自身實力運氣都很在狀態上，工作面大致都處在小高潮，直到十二月才降溫；感情面的問題是在於提不起勁而無法投入，不易受傷但卻可能傷人，你就像顆拒絕融化的冰，不好親近；某些計畫還是需要利用他人之力，也因此認識些有用的人頗為重要，特別是針對有身分地位的，應要策略性地接近；整體來說感情只有八月可以寄望，工作則是七至十一月長到你足夠發揮，健康狀態十分優良，懂得控制脾氣就好。

天蠍座

整體來說，天蠍有著前三名的下半年運勢，但卻也擁有一個奇爛無比的籤王十月，那就是個坑，所有的決定或結果，那就是個超背的時間，這也算是醜話講在最前頭了；七八月玩樂交際運旺，若缺愛情就不妨從中找跟自己同質性高的對象，若不缺，那讓自己保持心情的快樂，也常能因此獲得意外的貴人運，不過面對朋友仍要保持敏銳度，看清楚誰跟你一國誰是抓耙子，特別超旺的九月份也同時犯小人，眼紅的人偷偷對你出手其實也不需要理由，所以高調必須有個限度，刻意表現的謙遜絕對是種做作卻必要的自保；感情上稍微有些弱勢，要配合對方的部分比較多，有時帶給你很多心頭氣，而說到集大成的十一與十二月，除了健康上的精力不足之外，幾乎各層面都頗好的態勢，終究2020年，你會以豐收勝利者的姿態結束它的。

雙魚座

六月底海逆本宮，別隱瞞事情因為藏不住，秘密越多的人麻煩只會越多，所以至少面對感情對象，面對家庭，要誠實為上策，而對工作則是要務實不虛晃；而夏天起會常有對人對事的莫名第六感，記得要追根究柢，一切感應皆有因，極可能是帶你上升的暗示；扣除九月之外的其他時間，都有著順暢的人際與玩樂中的貴人運，雙魚勢必不能耍孤僻，且要學習解讀人們的肢體語言與臉色，這絕對會是下半年的主要功課之一，無論是對自己本身過去未結或是眼前未決的事，若行不通時，要勇於畫句號，當斷則斷很重要；在提到健康部份，相較其他星座來說，下半年你是最容易胖的榜首，也很容易有消化排泄系統的問題，所以飲食要調整，作息要改，而只要保持美麗的外在，雙魚就很容易吸引對象靠近，夏天是你開始戀愛的最佳時機。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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