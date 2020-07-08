對婚禮邀請函沒想法？八種風格元素＆範本　用蠟封與霧面紙注入質感

從一件禮服、花藝裝飾、場地選擇、喜餅種類…甚至一張邀請函都是影響整個婚禮不可馬虎的重要細節。因此，編這次特地為大家總整了幾大風格款式的邀請函供大家參考：

手繪插畫



小清新風格的你，不仿選擇手繪植卉作為邀請函上的點綴，替大面積的純色紙張加上溫柔極簡主義，此外，編建議可以以棉紙替代一般邀請函常用、表面平滑潔白的紙張，不但擁有天然紋路，也具有手感溫度。

另外你也可以選擇純文字的素雅邀請函，配上手繪於信封袋內裡的新意組合。

又或者在邀請函上裝飾手工製成的立體蝴蝶或花卉（當然天然乾燥植卉也可），賦予飄飄然的仙女氣息。但注意的是，立體的裝飾元素很有可能再放入信封袋後變形或扁塌，因此要不選擇大尺寸的信封袋，或者簡單裝飾於信封綁帶也是另一種方式。

圖文壓印



然而部份人認為透過壓印呈現出的凹凸字體和插畫更能將整體質感完美體現。選擇上不僅有無色的壓印，打造低調而高雅的品味；燙金、燙銀、甚至多彩的則能展現新娘和新郎的細膩小心思。

手繪水彩



當水彩顏料遇水碰上棉質紙張後，那擴散出的迷人漸層色任誰都會愛上！不但帶有一股悠然的文藝美學，也替婚禮邀請函注入古典美氣質。

當然，也可將此設為創作主軸發想，打造一系列從邀函、桌號標示、菜單、姓名卡等風格統一的婚禮設計（上述提及的風格選也可衍生為一系列的婚禮小物喔）。

透明邀函



近幾年時常被時裝設計師作為設計元素的矽膠，如今也成了熱門的婚禮邀函創新選擇！不僅具有一定的厚度，透視效果也巧妙增添了夢幻仙氣，可說是怎麼拍怎麼美，但當然，襯底的紙張顏色也是一門重要學問，畢竟就如透明PVC手袋，包包內裡的東西可是完全一目了然。

霧面紙張



在婚禮邀函中，半透明霧面紙無疑是許多對新人的首選款，尤其作為信封袋或邀請卡外的「保護層」，皆完美賦予一層朦朧的浪漫濾鏡。此外，除了純色款的霧面紙，也有燙金或是印上白色圖印的樣式供選擇，藉以增添低調的華麗巧思。

蠟封印章



這個源自16世紀，歐洲人慣用於密封信封袋的蠟印，在當時甚至被作為家族徽章和辨識個人身份的標誌。如今，蠟封印章最常被使用在婚禮邀函上，甚至衍生出各式樣色彩與風格款，好比添加上乾燥花卉或是金箔的蠟印、混合兩種至三種顏色的蠟印、將緞帶嵌入蠟封中...每一種都美到令人驚嘆。

然而，現在也有許多專為新人客製化蠟印的店家，使每一封邀請函都封上專屬你們的標誌。

郵票



許多人時常忽略的郵票也足以影響整體風格的呈現，像是台灣最常見的風景插畫郵票便很適合東方風格的婚禮邀請函，相反地，倘若你的邀請函風格偏向歐式古典，則可去尋找適用於你邀請函的郵票，透過小小細節增添大大時髦品味。

字體



在數十種字體中，要找出符合自己風格的字體也不是一般地簡單，除非你早已對某種字體特別情有獨鍾，否則字體的選擇通常是個令人煩惱的問題，這方面建議同樣以所希望呈現的調性做挑選，才不會因為一個字體影響了整體風格走向。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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