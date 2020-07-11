比包款更容易入手！盤點14款精品Logo皮帶　高調曬照不能只知道Gucci GG

皮帶不僅能使穿著更合身，還有造型美觀的功能，從Gucci興起的Logo皮帶風潮，先後出現在名人的穿搭行頭，更帶動粉絲們搶著入手。不過經典Logo皮帶的選擇可不只Gucci，像是Hermès、Dior、LV、Burberry、Chanel…也都有一款經典Logo的皮帶款式。

Gucci

▲Gucci GG Logo皮帶共有3.8cm、2.5cm、2cm三種不同尺寸，約為NT$14,100、NT$13,800、NT$10,800元。



提到經典Logo皮帶，那Gucci的GG Logo皮帶絕對是代表。採用黑色光滑皮革製作，加上標誌性的金色雙G釦飾，完美演繹品牌的經典，共有3.8cm、2.5cm、2cm三種不同尺寸，品牌也貼心推出不同色選，方便女孩為不同穿搭增添亮點。

Louis Vuitton

▲LV Initiales皮帶，NT$24,300



源自於品牌的Parnasséa皮具系列的LV Initiales皮帶，最一開始推出的款式是大家熟悉的Monogram老花圖案，而這款黑色素面皮革則是品牌以精簡風格重新演繹，使用柔軟的粒面小牛皮，訴求兩面皆可使用，展現LV一貫的品牌風韻和摩登時尚感。

Dior

▲Dior 30 Montaigne腰帶，NT$25,000



以Dior的誕生之地巴黎蒙田大道30號為靈感的Dior 30 Montaigne腰帶，採用黑色光滑小牛皮，搭配充滿復古風格的經典金屬CD釦環，透過細膩的設計強調腰部線條，更能幫助女生修飾身材線條。

Hermès

▲Hermès Constance Belt， 約NT$28,650



如果你是Hermès鐵粉，那對這款Constance Belt一定不陌生，採用厚實的皮革製作，一眼就能辨別的經典H Logo，搭配各種繽紛配色，同樣訴求可以雙面使用，是品牌經典與時下潮流的結合，實用性更是不用說。

Chanel

▲Chanel腰帶，左款NT$28,900，右款NT$35,500



說到經典Logo標誌，那怎麼少的了Chanel小牛皮腰帶，標誌性的外雙C Logo，加上品牌典藏菱格紋與皮革穿繩元素，看似浮華的設計，卻能優雅點綴女孩們的穿搭。此外，Chanel另一款腰帶，在雙C Logo上加入了水鑽，突顯品牌與生俱來的貴族感。

Burberry

▲NT$13,900



Burbery自2018年迎來創意總監Riccardo Tisci後，為這個超過百年的英倫老牌注入全新生命，其中一項創舉便是推出全新TB Logo，這款花押字圖案皮帶，除了內層使用皮草，更值得注意的就是，外層平淡的黑色小牛皮格，搭配亮金屬的TB Logo，既精簡又有質感。不僅有多種配色，還另外有寬版的選擇。

CELINE

▲CELINE Triomphe皮帶，NT$16,500



以法國著名景點凱旋門為靈感而誕生的Triomphe鎖鏈印花，在Hedi Slimane接掌品牌創意總監後重出江湖，運用在包包、配件甚至是皮帶上，CELINE Triomphe皮帶採以頂級皮革製成，而標誌性的Triomphe Logo更顯現CELINE所代表的經典雋永。

Loewe

▲Loewe Anagram皮帶，約NT$12,000



設計金童Jonathan Anderson入主Loewe擔任創意總監，便找來法國平面設計師雙人組 M／M Paris為品牌打造全新視覺形象，便將原先單一的L Logo採用重覆翻轉的排列重新演繹，Loewe Anagram皮帶採用細緻小牛皮製成，搭配黃銅Anagram Logo，展現Loewe獨特的品牌精神。

Fendi

▲Fendi FF Logo皮帶，NT$19,800



身為Fendi鐵粉的你，以Fendi最具標誌性的FF Logo為題打造的FF皮帶肯定十分熟悉，採用黑色皮革打造，結合金屬雙F形狀釦飾，內側則是以對比粉紅色皮革呈現，相當別緻。

Saint Laurent

▲YSL Cassandre Logo，NT$17,000



誕生於1961年的Cassandre Logo，是取自創辦人Yves Saint Laurent的姓名縮寫，2018年品牌將經典Cassandre Logo改以更年輕樣貌回歸，也呈現於Cassandre Logo腰帶，古銅色的Cassandre Logo搭配金屬方扣形狀，彰顯品牌優雅的精隨。

Balenciaga

▲Balenciaga BB Logo，約NT$12,000



自從Balenciaga交棒到Demna Gvasalia手上，除了延續一貫大膽、前衛的作風，也為品牌來帶更多潮流元素，從服裝、包包、鞋履甚至是配件上，都能看到Balenciaga清晰、顯著的品牌Logo。而這款BB皮帶採用百分百皮革打造，搭配略帶古銅色的BB Logo，具有高辨識度，想不高調都難。

Prada

▲Prada Saffiano皮帶，約NT$13,000



一眼就能辨別出來的倒三角鐵牌Logo，是Prada鐵粉都熟悉的品牌標誌，品牌也以倒三角鐵牌Logo推出Saffiano皮帶，採用細緻Saffiano皮革打造而成，加入具辨識度的經典Logo，更提供寬、細版不同尺寸的選擇。

Valentino

▲Valentino VLogo皮帶，約NT$15,000



提到Valentino經典的VLogo圖案，第一個聯想的到，絕對是2019秋冬系列誕生的全新Vsling包款莫屬，2020早春創意總監Pierpaolo Piccioli再以它為主題推出SuperVee手袋，同時也運用到小型配件系列當中，像是這款VLogo皮帶，採用光滑小牛皮打造，內側則是Valentino經典的純紅色，另外，品牌也推出各式配色及寬度。

Bottega Veneta

▲BV腰帶，約NT$18,000



以編織著名的米蘭精品牌Bottega Veneta，也推出一款編織圓釦腰帶，雖然沒有一眼就能辨識的經典Logo圖案，卻能滿足不愛奢華風格的你。BV腰帶採用納帕編織皮革製成，搭載金色圓形釦飾展現品牌一貫的低調美學，除了經典黑色系，還有純白色、大地色及熱情紅等色選。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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