保養界瘋「大麻籽油」　超強保濕舒緩力讓肌膚好Chill，油肌也適用

最近保養界相當喜歡「大麻」，但說得更精確，其實是運用「大麻籽油」（Hemp seed oil／Cannabis sativa seed oil）。大麻籽油擁有豐富不飽和脂肪酸，保濕舒緩力超好，讓國外保養大廠紛紛相中，包括Kiehl’s契爾氏、The Body Shop、Simple都推出了相關保養品。

是大麻籽油不是大麻

大麻怎麼會跟保養扯上關係？其實目前廣泛運用的是來自大麻果實，也就是大麻籽中萃取的「大麻籽油（Hemp seed oil／Cannabis sativa seed oil）」。美妝保養專家Kevin老師的也說：「不要誤會，會讓你high的是大麻，但是保養運用的是大麻籽油，不但可以提供肌膚所需養分，更可以舒緩修復肌膚，特別是針對敏感肌惱人的肌膚問題，舒緩、平衡、保濕1瓶就可以達成，也讓大麻籽油逐漸成為近年保養品牌的新寵」。

舒緩、保水、滋潤一次到位

Kevin老師進一步分享，大麻籽油含豐富的維生素E，還有經過冷壓萃取所保留的高濃度Omega 3、6、9脂肪酸等肌膚所需養分。不只舒緩保濕肌膚，而且還能夠幫肌膚建立一道屏障，抵禦外來的環境傷害。大麻籽油特殊的脂肪酸結構更能夠減少肌膚表面水分散失。

此外，大麻籽油是屬於比較清爽的植物性油脂保養成份，具有很好的流動性跟絲滑觸感，很容易被肌膚吸收，用起來不會黏膩，因此就算是油性肌膚，擦起來的接受度也很高。

另外一個成分CBD也受到矚目

除了大麻籽油，另外還有一個來自大麻的成份-大麻二酚（CBD、cannabidiol），也是在國外很受到關注的成份，通常主打抗氧化效果，目前在保健食品當中較常見，但逐漸有國外美妝品牌使用在彩妝或保養品當中。

以下就為大家介紹這一、兩年引進台灣的大麻籽油保養品：

Kiehl’s超淨化植萃調理淨膚精萃

針對油性肌膚推出的精華液。內含兩大話題成份，最主要的當然就是「大麻籽油」，以獨家冷壓萃取科技，從德國有機栽種大麻籽中萃取最精華的大麻籽油，內含完美比例不飽和脂肪酸，大量的omega-3與omega-6能舒緩泛紅肌膚，同時達到長效保濕。另一個成份則是「奧勒岡精華」，來自地中海地區天然牛至花，主打能改善已生成痘痘粉刺。

使用起來帶有清新的淡淡草本味，極輕爽的質地能快速被肌膚吸收，突破以往油類保養品給人厚重黏膩、易阻塞毛孔的印象。

主打保濕與滋潤、舒緩功效。採用永續來源、符合歐盟規範之有機農場的大麻籽油，而且是冷壓萃取。富含維生素E和Omega-3、6、9脂肪酸，為肌膚注入活力。

大麻籽油清透保濕精華乳用起來很清爽、不粘膩。

The Body Shop大麻籽密集修護面膜

THE BODY SHOP全新的晚安滋養凍膜，蘊含法國大麻籽精華油及豐沛保濕成份，能快速深度滋養並在睡眠期間充分修護肌膚，一覺醒來肌膚感覺更柔嫩舒緩，搭配天然維他命原B5及甘油，讓水潤觸感長達72小時。

大麻籽油保養品推薦參考價錢

Kiehl’s超淨化植萃調理淨膚精萃30ml，NT$2,000

Simple清妍大麻籽油清透保濕精華乳50ml，NTR449

The Body Shop大麻籽密集修護面膜75ml，NTR850

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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