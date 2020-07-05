fb ig video ETtoday search mobile

保養界瘋「大麻籽油」　超強保濕舒緩力讓肌膚好Chill，油肌也適用

>

最近保養界相當喜歡「大麻」，但說得更精確，其實是運用「大麻籽油」（Hemp seed oil／Cannabis sativa seed oil）。大麻籽油擁有豐富不飽和脂肪酸，保濕舒緩力超好，讓國外保養大廠紛紛相中，包括Kiehl’s契爾氏、The Body Shop、Simple都推出了相關保養品。

是大麻籽油不是大麻

大麻怎麼會跟保養扯上關係？其實目前廣泛運用的是來自大麻果實，也就是大麻籽中萃取的「大麻籽油（Hemp seed oil／Cannabis sativa seed oil）」。美妝保養專家Kevin老師的也說：「不要誤會，會讓你high的是大麻，但是保養運用的是大麻籽油，不但可以提供肌膚所需養分，更可以舒緩修復肌膚，特別是針對敏感肌惱人的肌膚問題，舒緩、平衡、保濕1瓶就可以達成，也讓大麻籽油逐漸成為近年保養品牌的新寵」。

舒緩、保水、滋潤一次到位

Kevin老師進一步分享，大麻籽油含豐富的維生素E，還有經過冷壓萃取所保留的高濃度Omega 3、6、9脂肪酸等肌膚所需養分。不只舒緩保濕肌膚，而且還能夠幫肌膚建立一道屏障，抵禦外來的環境傷害。大麻籽油特殊的脂肪酸結構更能夠減少肌膚表面水分散失。

此外，大麻籽油是屬於比較清爽的植物性油脂保養成份，具有很好的流動性跟絲滑觸感，很容易被肌膚吸收，用起來不會黏膩，因此就算是油性肌膚，擦起來的接受度也很高。

另外一個成分CBD也受到矚目

除了大麻籽油，另外還有一個來自大麻的成份-大麻二酚（CBD、cannabidiol），也是在國外很受到關注的成份，通常主打抗氧化效果，目前在保健食品當中較常見，但逐漸有國外美妝品牌使用在彩妝或保養品當中。

以下就為大家介紹這一、兩年引進台灣的大麻籽油保養品：

Kiehl’s超淨化植萃調理淨膚精萃

針對油性肌膚推出的精華液。內含兩大話題成份，最主要的當然就是「大麻籽油」，以獨家冷壓萃取科技，從德國有機栽種大麻籽中萃取最精華的大麻籽油，內含完美比例不飽和脂肪酸，大量的omega-3與omega-6能舒緩泛紅肌膚，同時達到長效保濕。另一個成份則是「奧勒岡精華」，來自地中海地區天然牛至花，主打能改善已生成痘痘粉刺。

使用起來帶有清新的淡淡草本味，極輕爽的質地能快速被肌膚吸收，突破以往油類保養品給人厚重黏膩、易阻塞毛孔的印象。

主打保濕與滋潤、舒緩功效。採用永續來源、符合歐盟規範之有機農場的大麻籽油，而且是冷壓萃取。富含維生素E和Omega-3、6、9脂肪酸，為肌膚注入活力。

大麻籽油清透保濕精華乳用起來很清爽、不粘膩。

The Body Shop大麻籽密集修護面膜

THE BODY SHOP全新的晚安滋養凍膜，蘊含法國大麻籽精華油及豐沛保濕成份，能快速深度滋養並在睡眠期間充分修護肌膚，一覺醒來肌膚感覺更柔嫩舒緩，搭配天然維他命原B5及甘油，讓水潤觸感長達72小時。

大麻籽油保養品推薦參考價錢

Kiehl’s超淨化植萃調理淨膚精萃30ml，NT$2,000
Simple清妍大麻籽油清透保濕精華乳50ml，NTR449
The Body Shop大麻籽密集修護面膜75ml，NTR850

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

肌膚乾到變敏弱肌的Ｍ編大推香奈兒水感肌三部曲，秒回健康肌，真心需要給很多讚！

再也沒有夏天爆汗這回事！ 跟「腋味人生」說聲掰〜清爽過一夏，也把汗臭異味都擺脫！快入內看解答！

到底誰是最不油的保濕精華油？夏日控油保濕的殘酷評比正式開始！M編同事看完直接懂買〜

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美容, 保養, 大麻籽油
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

許瑋甯深夜「咬唇扭腰」曬清涼穿搭！男網友暴動：這種自然的性感很可以

許瑋甯深夜「咬唇扭腰」曬清涼穿搭！男網友暴動：這種自然的性感很可以

金裕貞曾因臉圓被嘲「長歪」！學會提拉按摩4步驟　一週瘦出V線條

金裕貞曾因臉圓被嘲「長歪」！學會提拉按摩4步驟　一週瘦出V線條

網傳「4大地雷食物」少吃！　小心私密處飄異味 國民妹妹金裕貞「甜辣穿搭」超撩男！針織衫、白襯衫都是心機單品 職場上遇到讓人超厭世的星座Top 3！第三竟是隨和老好人代表 《夫婦的世界》閔賢書拿「神物」燙衣服　女網友一致：我也這樣做！ PTT、Dcard推爆的美白乳液！5個開架品牌有效改善色差　價格超親民 森林系《精靈寶可夢》浪漫登場！瞇眼皮卡丘萌度加倍、薄荷綠小抽屜超想收 霍建華逾300萬元沛納海訂製錶上手　PK老婆林心如的閃亮戒　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面