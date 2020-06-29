fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢6/29-7/5　金星加持人緣佳！天蠍、射手、雙魚有桃花～

>

牡羊　3.21~4.20

外在環境的變動容易為羊兒帶來莫名浮躁的壓力，本週運勢最主要還是與水逆有關，出乎預期的消息或是感情面的變化將考驗著羊座的心臟強度，此時用開放的態度面對突發狀況，就能化險為夷！本週小有財運，投資上有小額收割獲利的機會，或是得到小額獎金，雖然數目都不大，卻十分療癒能為你帶來正能量。

金牛　4.21~5.20

多虧了金星的加持，本週牛座事情雖多但都能在貴人的協力幫忙下一一完成，工作上滿滿成就感，此時的金牛少了以往懶散被動的神態，能以一種輕快的腳步進行，不僅顯得不急不徐，也多了些順其自然的率性。就算事情一件一件的積累，他也少了過去的急躁，也讓你的表現更顯從容。

雙子　5.21~6.20

金星在雙子本命宮恢復正行，也為雙子的好運添上一筆！本週的你人際佳，與夥伴合作無間的默契能在工作上展現出高水平，只是溝通上的細節還需要嚴謹一些，水逆的隱憂畢竟還沒走遠，雙子在與情人或家人方面，如果出現意見不合的狀況，一定要耐著性子聽完對方的訴求，言語爭端恐怕引發彼此衝突，建議你別太意氣用事。

巨蟹　6.21~7.21

在太陽的守護下本週蟹座運勢進入相對穩定的週期，儘管身邊行星逆行帶來了風風雨雨，但對理性的你來說波及都不大，只是不少朋友、親戚需要你的援手，必要時可以給朋友一些幫忙。只是與朋友、親人甚至情人間，都切記避免金錢上的往來，以免鬧出日後糾紛，此時也是蟹座情感蒙蔽理智的高峰期，當心桃花陷阱。

獅子　7.22~8.22

火星位移下本週的獅走入了躁鬱的非常時期，對許多事情都有過度緊張的狀況，有時想太多會連覺都睡不著哦！這種狀況在工作中比較明顯，建議你多和他人合作，接納各方的意見，你才能了解自己的不足!感情上則要特別留意和心儀對象在約會中互動的默契，有對象者此時很可能與另一半有所爭執，感情波折增多。

處女　8.23~9.22

嚴格說起來本週處女座的運勢其實還不差，只是你太「大看」了水逆的力量，以為電腦一定會當機、工作一定會出包，搞得你壓力超大，其實本週開始小煩小惱可以暫時放一旁，多發展你的人際圈，活絡你的眼界，那麼困住你的問題漸漸也會迎刃而解。感情上不論是心上人或是情人都要多為對方想一點，別給人太多壓力。

天秤　9.23~10.22

水星持續逆行，再加上土冥合相的壓力，本週對於職場中的天秤座來說造成的影響比其它誰都大，建議最近的你工作上最好收起隨興的態度，任避免生出禍端。與情人規劃好的事很可能因某事而取消，意料之外的事情頻頻出現讓你心情連帶受影響。其實該來的總是會來，就讓自己盡人事聽天命，盡力做到最好。

天蠍　10.23~11.22

蠍座這週有吉星高照，太陽和金星將你守護的十分密實，就算水逆之下仍有揮之不去的隱憂，不過許多的好運來臨仍讓你覺得特別的順利，其中愛情運特別突出，桃花朵朵開之外，感情一拍即合的機會非常高，會有熱情快速的進展。工作雖然忙碌但也能帶來充實感，新的挑戰將能更激發你的實力，不妨大膽一試！

射手　11.23~12.21

金星重整步伐、恢復正行後，射手幾乎成了12星座中的最大得利者，本週的射手對生活有不少新點子，也許會花些小錢重新打點家裡的佈置裝潢。此時的你感情順遂，不論是剛萌芽的戀情，或是交往已久的伴侶，彼此間的溫度高升，能重拾初墜愛情時的悸動。只是情緒化會像不時炸彈，當心工作職場上的不順打壞了好心情。

摩羯　12.22~1.19

金星位移至魔羯奴僕宮位，預料這週的你工作人際互動上熱鬧非凡，就算只想低調都辦不到，憑著職場上的專業才華將讓你嶄露頭角，可趁著不再被邊緣化的此時好好表現！水逆之下仍藏有凶險，感情上若一板一眼缺乏經營，兩人之間距離會愈拉愈遠。單身者就算身邊有人正默默在意著你，也很容易在你的忽視下與緣分擦肩。

水瓶　1.20~2.18

金星在瓶子的第六宮順行，看起來大方向樂觀，但細節得要特別小心，別耍白目開那些冷爆的玩笑，水逆之下講錯一句就很可能招來小人。環境愈是變動愈是讓你感覺壓力沈重，這個時候如果能適時給自己一些放空喘息的時間，會比什麼都來得好。此外，工作表現還算不錯，有機會出現外力幫忙，壓力獲得減輕。

雙魚　2.19~3.20

有金星逆轉正的推波助瀾，本週魚座在人群中受到的注目以及桃花都有增加的趨勢，只是愛情的緣分在水逆之下還是顯得有些脆弱，兩方都不太積極，雷聲大雨點小，如果連你也缺乏行動，那就很可能只是一場空歡喜。而火星走進金錢宮，錢財上賺得多也花得多，積極的工作表現能為你帶來正財，但吃喝娛樂花費也沒少過！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

【星星教授安格斯2020/6/29-7/5星座運勢】金星加持人緣運佳！天蠍、射手、雙魚有桃花～

終於出運！2020下半年星座運勢大公開，12星座中誰桃花爆棚、事業一飛沖天

【星星教授安格斯2020/6/22-6/28星座運勢】水逆持續轟炸！牡羊小心荷包，處女爛桃花開，雙子逃過一劫！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

H＆M宣布將關閉全球170家門市！10年來首度虧損台幣200億

H＆M宣布將關閉全球170家門市！10年來首度虧損台幣200億

2020下半年「好運爆表」的星座大公開　水瓶鹹魚翻身、牡羊有幸運之神陪伴

2020下半年「好運爆表」的星座大公開　水瓶鹹魚翻身、牡羊有幸運之神陪伴

全智賢、孫藝珍都在背「黑色精品包」　八個爆款LV Pont9、McQueen Story最搶眼

全智賢、孫藝珍都在背「黑色精品包」　八個爆款LV Pont9、McQueen Story最搶眼

白T髒了別丟！5個方法「恢復潔白」，滴到醬汁又怎樣 奧斯塔羅12星座一周運勢0629-0705　牡羊獲得喘息機會、獅子做事像無頭蒼蠅 星巴克6／29中午限定買一送一　85度C第二杯20元「最後一天」 太妍「液態裙裝」完美包覆S曲線！罕見破尺度造型掀網暴動 IU「白色洋裝」撞衫2女星！吳漣序超強仙氣掀網熱議：她完勝 2020全台最新早午餐清單！吃完鐵鍋蛋餅，再來份高CP值的年糕串 5個渣男行為令人瞬間想分手！從不主動聯繫、口無遮攔都超傷人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面