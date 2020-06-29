安格斯12星座一周運勢6/29-7/5　金星加持人緣佳！天蠍、射手、雙魚有桃花～

牡羊 3.21~4.20

外在環境的變動容易為羊兒帶來莫名浮躁的壓力，本週運勢最主要還是與水逆有關，出乎預期的消息或是感情面的變化將考驗著羊座的心臟強度，此時用開放的態度面對突發狀況，就能化險為夷！本週小有財運，投資上有小額收割獲利的機會，或是得到小額獎金，雖然數目都不大，卻十分療癒能為你帶來正能量。

金牛 4.21~5.20

多虧了金星的加持，本週牛座事情雖多但都能在貴人的協力幫忙下一一完成，工作上滿滿成就感，此時的金牛少了以往懶散被動的神態，能以一種輕快的腳步進行，不僅顯得不急不徐，也多了些順其自然的率性。就算事情一件一件的積累，他也少了過去的急躁，也讓你的表現更顯從容。

雙子 5.21~6.20

金星在雙子本命宮恢復正行，也為雙子的好運添上一筆！本週的你人際佳，與夥伴合作無間的默契能在工作上展現出高水平，只是溝通上的細節還需要嚴謹一些，水逆的隱憂畢竟還沒走遠，雙子在與情人或家人方面，如果出現意見不合的狀況，一定要耐著性子聽完對方的訴求，言語爭端恐怕引發彼此衝突，建議你別太意氣用事。

巨蟹 6.21~7.21

在太陽的守護下本週蟹座運勢進入相對穩定的週期，儘管身邊行星逆行帶來了風風雨雨，但對理性的你來說波及都不大，只是不少朋友、親戚需要你的援手，必要時可以給朋友一些幫忙。只是與朋友、親人甚至情人間，都切記避免金錢上的往來，以免鬧出日後糾紛，此時也是蟹座情感蒙蔽理智的高峰期，當心桃花陷阱。

獅子 7.22~8.22

火星位移下本週的獅走入了躁鬱的非常時期，對許多事情都有過度緊張的狀況，有時想太多會連覺都睡不著哦！這種狀況在工作中比較明顯，建議你多和他人合作，接納各方的意見，你才能了解自己的不足!感情上則要特別留意和心儀對象在約會中互動的默契，有對象者此時很可能與另一半有所爭執，感情波折增多。

處女 8.23~9.22

嚴格說起來本週處女座的運勢其實還不差，只是你太「大看」了水逆的力量，以為電腦一定會當機、工作一定會出包，搞得你壓力超大，其實本週開始小煩小惱可以暫時放一旁，多發展你的人際圈，活絡你的眼界，那麼困住你的問題漸漸也會迎刃而解。感情上不論是心上人或是情人都要多為對方想一點，別給人太多壓力。

天秤 9.23~10.22

水星持續逆行，再加上土冥合相的壓力，本週對於職場中的天秤座來說造成的影響比其它誰都大，建議最近的你工作上最好收起隨興的態度，任避免生出禍端。與情人規劃好的事很可能因某事而取消，意料之外的事情頻頻出現讓你心情連帶受影響。其實該來的總是會來，就讓自己盡人事聽天命，盡力做到最好。

天蠍 10.23~11.22

蠍座這週有吉星高照，太陽和金星將你守護的十分密實，就算水逆之下仍有揮之不去的隱憂，不過許多的好運來臨仍讓你覺得特別的順利，其中愛情運特別突出，桃花朵朵開之外，感情一拍即合的機會非常高，會有熱情快速的進展。工作雖然忙碌但也能帶來充實感，新的挑戰將能更激發你的實力，不妨大膽一試！

射手 11.23~12.21

金星重整步伐、恢復正行後，射手幾乎成了12星座中的最大得利者，本週的射手對生活有不少新點子，也許會花些小錢重新打點家裡的佈置裝潢。此時的你感情順遂，不論是剛萌芽的戀情，或是交往已久的伴侶，彼此間的溫度高升，能重拾初墜愛情時的悸動。只是情緒化會像不時炸彈，當心工作職場上的不順打壞了好心情。

摩羯 12.22~1.19

金星位移至魔羯奴僕宮位，預料這週的你工作人際互動上熱鬧非凡，就算只想低調都辦不到，憑著職場上的專業才華將讓你嶄露頭角，可趁著不再被邊緣化的此時好好表現！水逆之下仍藏有凶險，感情上若一板一眼缺乏經營，兩人之間距離會愈拉愈遠。單身者就算身邊有人正默默在意著你，也很容易在你的忽視下與緣分擦肩。

水瓶 1.20~2.18

金星在瓶子的第六宮順行，看起來大方向樂觀，但細節得要特別小心，別耍白目開那些冷爆的玩笑，水逆之下講錯一句就很可能招來小人。環境愈是變動愈是讓你感覺壓力沈重，這個時候如果能適時給自己一些放空喘息的時間，會比什麼都來得好。此外，工作表現還算不錯，有機會出現外力幫忙，壓力獲得減輕。

雙魚 2.19~3.20

有金星逆轉正的推波助瀾，本週魚座在人群中受到的注目以及桃花都有增加的趨勢，只是愛情的緣分在水逆之下還是顯得有些脆弱，兩方都不太積極，雷聲大雨點小，如果連你也缺乏行動，那就很可能只是一場空歡喜。而火星走進金錢宮，錢財上賺得多也花得多，積極的工作表現能為你帶來正財，但吃喝娛樂花費也沒少過！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 【星星教授安格斯2020/6/29-7/5星座運勢】金星加持人緣運佳！天蠍、射手、雙魚有桃花～

● 終於出運！2020下半年星座運勢大公開，12星座中誰桃花爆棚、事業一飛沖天

● 【星星教授安格斯2020/6/22-6/28星座運勢】水逆持續轟炸！牡羊小心荷包，處女爛桃花開，雙子逃過一劫！