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大家都在討論的「海洋友善防曬」是什麼？為了對地球好，沒有下海也要用嗎？

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天氣一熱，海邊成了最好的消暑盛地，防曬則是不可缺的戲水配備。但是你知道嗎？你使用的防曬乳有可能會污染海洋，間接造成生態危機！此時「海洋友善防曬」成了能夠安全保護肌膚與海洋的雙贏抗日對策。

為什麼防曬油會讓珊瑚死亡？

當你塗了防曬油之後再去游泳時，防曬油中的化合物二苯甲酮 oxybenzone 和甲氧基肉桂酸辛酯 octinoxate 等防曬成份就會滲入水中，然後被珊瑚吸收，最終導致牠們白化。也因此從2020年開始，帛琉已經禁止販售與攜入含有二苯甲酮及甲氧基肉桂酸辛酯兩種有害珊瑚成份的防曬品，夏威夷也將在明年起禁止非海洋友善之防曬品。 

有無下海都可以使用海洋友善防曬

值得注意的是，海水中存在的防曬劑不單來自水上活動，還有部分是源於汙水處理廠所排出，根據 ICRI 報告指出，海洋中防曬劑量的來源，約30%為海上活動流入大海，而70%則是經由汙水排入海洋。成份專家吳珮瑄補充，部份防曬乳含有類雌激素特性的化學物質（BP3），即使你擦完之後沒有下海，但隨著沐浴流到水中，也有可能成了環境荷爾蒙，當海洋中的動物吸收到了這些化學劑時，就會干擾生物生理作用。

 

台灣也有自己的海洋友善防曬乳

近年來已有不少品牌強調不再使用含有害海洋生態的化學防曬成份，標榜為台灣第一支自產海洋友善防曬乳的 Neogence，就強調成份中不含夏威夷、帛琉法規認定對珊瑚、海洋生態有害之物質。

國外品牌包括有 La Roche-Posay 及 Avene 等，也在其戶外防曬系列中升級推出海洋友善防曬乳。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 美容, 海洋友善, 防曬
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