Kiehl’s超佛心！金盞花化妝水送「局部濕敷棉」加推優惠組最低72折

▲Kiehl's將於7月打造「金盞花月」，推出一系列買贈活動與優惠組合。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

Kiehl’s金盞花化妝水可說是無人不知的超經典化妝水代表，不僅愛用者遍佈全球，也是美妝版好評推薦常客，更創下每20秒即銷售一瓶的熱賣紀錄。為歡慶連續6年蟬聯專櫃化妝水銷售第一，Kiehl’s特別將7月打造為「Kiehl’s金盞花月」，除了推出超特別又實用的「巧拼濕敷棉」免費送，更獻上除了母親節、週年慶之外，平時不可能會有的優惠組合，最低相當於72折，完全是補貨好時機。

▲活動期間買金盞花化妝水就送「巧拼濕敷棉」乙份和迷你瓶。（圖／品牌提供、記者張毓容攝）



被網友譽為「修護舒緩神水」的Kiehl’s金盞花植物精華化妝水，其修護舒緩肌膚、調理粉刺油光和穩定膚況效果備受肯定，尤其濕敷效果更是有感。為回饋粉絲，向來寵粉聞名的Kiehl’s特別推出全球獨家「巧拼濕敷棉」，針對臉部不同部位打造出最契合服貼的濕敷棉片，從額頭、兩頰、下巴到鼻子和局部痘痘等共有5種形狀，不用再自己辛苦剪化妝棉。

凡於7/1～7/31活動期間，於全台專櫃購買金盞花化妝水250ml，即能免費獲得金盞花化妝水迷你瓶（40ml）和「巧拼濕敷棉」體驗禮。



▲Kiehl’s 潔淨修護組，價值NT$3,290，特價NT$2,650。



除了免費加贈活動，更有多款優惠組合，首先搭配另一款高人氣明星商品「亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜」的潔淨修護組，等於買金盞花化妝水250ml加上白泥面膜125ml就送金盞花化妝水40ml、金盞花潔面泡泡凝露30ml和雙頭面膜刷。



▲Kiehl’s 金盞花雙星組，價值NT$3,720，特價NT$3,100。



搭配「爆水霜」金盞花精萃亮采水凝霜的金盞花雙星組，則是內含金盞花化妝水250ml、金盞花水凝霜50ml、金盞花化妝水40ml、金盞花水凝霜7ml和金盞花泡泡凝露30ml。

▲Kiehl’s 濕敷急救組，價值NT$6,420，特價NT$4,650。（圖／記者張毓容攝）



還有超澎湃的「濕敷急救組」，除了金盞花化妝水和白泥面膜，最新話題新品「大麻籽油精萃」也入組。凡購買就加贈包含激光極淨白淡斑精華、縮時安瓶和冰河醣無油凝凍等人氣商品的明星7件組和「Kiehl’s SOS急救小包」，換算下來相當於72折。

而「SOS急救小包」內含濕敷盒、巧拼濕敷棉6份組和雙頭面膜刷，其中濕敷盒蓋上更附有3種不同膚質適合的使用小tips，只要掀開表面的膚質屬性貼紙，就看到最有效的推薦使用法。

▲Kiehl’s 金盞花毛孔淨緻組，價值NT$3,438，特價NT$2,500；金盞花淨白組，價值NT$4,705，特價NT$3,550。



此外，momo購物網的Kiehl’s旗艦館更將金盞花化妝水搭配白泥面膜與激光極淨白淡斑精華，於7/1～7/5期間限定推出「金盞花毛孔淨緻組和「金盞花淨白組」兩大限量組合，

▲Giorgio Armani 完美絲絨水慕斯粉底，30ml，NT$2,350。（圖／記者張毓容攝）



除了Kiehl’s針對經典熱賣商品推出一系列買贈活動，精品美妝品牌Giorgio Armani為回饋粉絲，也特別於7月針對最熱賣的「完美絲絨水慕斯粉底」推出3重買贈好禮活動。

▲只要購買水慕斯粉底或紅氣墊，即可從3款明星熱賣商品精巧版任選1款加贈。（圖／記者張毓容攝）



凡於7/1～7/31期間內購買「完美絲絨水慕斯粉底」或「訂製絲光精華氣墊粉餅」，即可獲得包含「完美絲絨水慕斯遮瑕精萃」、「訂製光保濕亮顏定妝噴霧」和「黑曜岩新生奇蹟精萃露」等明星商品精巧版3選1。

▲消費滿額加贈的限量「亞曼尼塑顏粉底刷」，可幫助水慕斯粉底輕鬆打造更完美的妝感。

消費滿額NT$6,000且包含「完美絲絨水慕斯粉底」或「訂製絲光精華氣墊粉餅」，再加贈內含「GA Logo壓紋訂製圓包」和「訂製絲光精華氣墊粉餅」精巧版的精緻隨行組。

最不能錯過的是，購買任一款粉底液搭配氣墊粉餅達NT$4,850，即可獲得特別手工打造的「塑顏粉底刷」，細膩刷毛能完美服貼臉部五官，不容易留下刷痕。

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