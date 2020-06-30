佐佐木希也在吃！網搜9大「消水腫」恩物，讓你瘦回仙女貌

▲佐佐木希的好身材就靠這樣來。（圖／翻攝自IG/nozomisasaki_official、Unsplash，以下同）

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許多女生並不胖，但偏偏被水腫拖累，早上起床和中午幾乎判若兩人，除了學女明星早起喝黑咖啡消水腫，以下9種食物多吃，輕輕鬆鬆消回仙女貌．

西瓜

夏天吃西瓜出了消火氣，更能幫助利尿，加速體內鹽分排出體外，減輕浮腫狀況，針對腿部水腫尤其有效。

薏仁

許多女星喝薏仁水消水腫，薏仁性涼能利水健脾，中醫指出薏仁有分生、熟兩種，兩者一起食用可以互相制衡，煮成薏仁水更能幫助去除體內濕氣，除了消腫連皮膚都變好了。

冬瓜

冬瓜可以利尿消腫，清熱解渴，冬瓜很常當作港式煲湯的食材，不僅能清熱解渴，也能將體內多餘的鈉帶走，是去水腫的好物。富含維他命B1和纖維質，能促進大腸蠕動，清除多餘廢物和毒素。

紅豆

紅豆和薏仁一樣有利尿功效，同時更能清熱解毒，健脾益胃，夏季除了能煮成紅豆水飲用，也可做成紅豆沙或是紅豆粥，記得不要太多糖，以免水腫消了，人卻胖了。

蘋果

「一天一顆蘋果，醫生遠離我」，蘋果含有水溶性纖維果膠，能幫助減緩便秘、消除小腹，同時去除體內多餘鹽分，蘋果酸可以幫助代謝多餘熱量，避免下半身肥胖。

花椰菜

綠色的花椰菜含有豐富維他命C和E與礦物質，可幫助促進體內新陳代謝，同時提高免疫力，對於消水腫大有助益。

小黃瓜

小黃瓜富含水分和鉀質，多多攝取能幫助排除多餘水分，多吃不怕胖還可增加飽足感，當作餐和餐的點心正好。

火龍果

火龍果含豐富纖維質，糖分低又能增加新陳代謝，是減重期的肥的消脂恩物。

番茄

番茄可以利尿消水腫，內含檸檬酸更可幫助代謝糖分，內含檸檬酸可以幫助代謝糖分，研究顯示多新鮮番茄生吃效果最好。

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