代購也一盒難求！精品級氣墊7／1再開賣，粉絲們手刀快搶

▲連代購都一盒難求的緹花氣墊即將鋪貨。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

捧著鈔票也買不到的迪奧緹花氣墊粉餅限量再開賣，年初曾創下線上快閃店6分鐘秒殺盛況，為了滿足消費者期盼，品牌宣布7／1極限量開賣，上次錯過的粉絲別再錯過。

▲Dior 超完美柔霧光氣墊粉餅，經典緹花版，2,500元。

近來披著時尚外型的美妝，一開賣就秒殺，迪奧緹花氣墊粉餅就是個例子，不僅外型優，更是品牌第一款超保濕、超持久、超遮瑕的精品級氣墊粉餅，內含柔霧光采粒子能隨著環境光線變化，完美折射細緻光澤，創造柔霧無瑕、透出原生肌膚光澤感。

▲Dior 超完美持久遮瑕乳，#1N，11ml，1,500元。

為了使夏日底妝更完美，品牌建議氣墊粉餅後可搭配超完美持久遮瑕乳，為妝容畫龍點睛，以優異的柔霧光妝效，為肌膚提供超遮瑕持妝效果，連脆弱難遮的眼周肌膚都能完美修飾不卡紋。

▲讓美妝控們為之瘋狂的最美拉花氣墊。

氣墊粉餅外型大比拚，蘭蔻也推出被譽為「人間最美大理石拉花氣墊」之稱的超極光精華水粉霜，絕美玫瑰金大理石紋外殼，同時擁有68%極光水精華注入，集結保濕發光、毛孔遮瑕、潤色防護等三大功能，抹在臉上更是舒服的微涼感受。

▲LANCOME 超極光精華水粉霜，2色，粉蕊1,400元、粉盒500元。

這款氣墊被譽為「人間最美」，從外殼至水粉霜本身呈現極致夢幻，高雅的大理石花紋設計，搭配著華麗玫瑰金鑲嵌外圈盒身，側邊烙印上純潔白色立體玫瑰標識，猶如精品配件。擁有高達SPF50、PA+++防曬係數，質地一抹就能與肌膚完美服貼。

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