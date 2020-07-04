網傳「4大地雷食物」少吃！　小心私密處飄異味

▲影響私密處氣味的飲食說，是女生們茶餘飯後的討論話題。（圖／翻攝自IG/aoi186、Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

近來私密處保養備受重視，舉凡清潔用品、保養油不勝枚舉，目的就是創造乾淨環境，避免搔癢、異味，別讓尷尬狀況與另一半親密時刻瞬間滅火，先前曾有部落客分享，蘑菇是地雷會影響私密處氣味，多吃鳳梨會更香甜，原來飲食習慣和氣味息息相關，以下幾種食物別吃過量！

蘆筍

當身體消化蘆筍時會產生「含硫物質」氣體，這個氣味回隨著尿液揮發，伴隨著臭味，也會使分泌物變得不好聞。

重口味調味料

辛香料食物像是麻辣鍋、大蒜、洋蔥等都會改變陰道細菌環境，讓下體進而產生異味

牛肉、羊肉

許多女生喜歡吃肉，紅肉吃太多會使體味變濃，也因為體內蛋白質增加，極有可能使私密處細菌大增，異味也會跑出來亂。

甜點

甜食吃太會使體質濕氣加重，當體內血糖升高時，下體感染機率提高，氣味也會變得難聞。

就營養師觀點來看，以上食物並沒有研究顯示，會直接導致私密處異味，換句話說只要注意飲食均衡，避免過度攝取單一食物，就不必太過擔心。

網傳的鳳梨可以改善私密處氣味也不可考，目前僅有研究顯示若泌尿道感染，食用蔓越莓會有所改善，但若想改善體內菌叢，攝取益生菌也是個好選擇。

若有私密處異味問題，除了飲食著手、尋求專業醫師ㄅ忙，養成良好的生活習慣也很重要，像是尿尿後的清潔擦拭，洗澡時的清潔習慣都很重要，若只是順手隨便嚕一下，難怪感染容易找上門。

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