不想再當單身狗？做對4招就能快速脫單　或許真愛隱藏在身邊

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

有些人一天到晚嚷嚷好想談戀愛卻沒有對象，想要脫單不能只是坐在那用想的，還需要有積極主動的作為，找尋有可能的機會、發動親朋好友幫忙助攻，才讓脫單機率大幅提升。想要快速脫單？做好下面4件事就有機會！

1.透露談戀愛的意願



想要快速脫單，別忘了透露出自己想談戀愛的意願，遇到有人問你是否單身時，大方回覆且可詢問對方有沒有合適的對象可幫你介紹，就算當時沒有人選，或許對方也會幫你留意，之後若是碰到合適的人選就會想到你，畢竟多一個人幫忙留意，比只靠自己尋找來得更有機會。

2.多參加活動擴大社交圈



有些人一直無法脫單的主因是社交圈比較小，接觸異性的機會本來就不多，又不喜歡參加活動、聚會，更沒辦法認識新對象，當然就難有機會出現。所以如果時間許可，盡量多參加一些聚會或是自己有興趣的活動，都是能認識新朋友的好方式，認識的人越多越有機會遇到自己有興趣的對象，且彼此還有共同朋友或有相同的興趣，相處起來也不怕沒有話題。

3.勇敢把握每一次機會



一定不少人都有類似經驗，在路上看到自己理想型的異性，或是在聚會上遇到不錯的對象，很想上前攀談、要聯絡方式，可心裡又默默冒出「對方應該有另一半了吧」、「去搭訕被拒絕的話好丟臉」等想法。但其實每個人一生中能遇到的心動感覺並不會太多，要是因不好意思而卻步，或許就錯過了一個合適的對象，這時候應該大方地上前開口問問看，勇敢把握每一次心動的機會。

4.別忽略身邊的可能對象



有些人常常感嘆沒有人喜歡自己，但可能你身邊其實隱藏著潛在追求者或合適的對象，因為人會下意識地追求一見鐘情的浪漫情節，容易忽略原本就在身邊的人。可以從周遭比較有好感的人開始，多多相處、深入了解一下，或許只是因為彼此接觸不多，說不定你們其實很適合，最後才發現真愛就在身邊。

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