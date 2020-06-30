「豐臀金」賣彩妝股權坐擁270億　　私人飛機、限量愛馬仕是日常　

▲金卡達夏財力驚人，私人飛機與限量愛馬仕包都是日常。（圖／翻攝kimkardashian IG）



記者陳雅韻／綜合報導

儘管新冠肺炎疫情衝擊各行各業，依然沒有阻斷美國實境節目女星「豐臀金」金卡達夏的財路（Kim Kardashian West），她將自創彩妝品牌KKW Beauty的20%股權，以2億美元（約台幣60億元）賣給美妝集團COTY期望開發更多通路，根據《富比士》推估，此交易讓品牌市值達到約300億元規模，她的淨資產也達到約270億元。

▲肯伊威斯特（左）與金卡達夏夫婦經常曬恩愛。（圖／翻攝kimkardashian IG）

金卡達夏的同母異父小妹凱莉傑納（Kylie Jenner）年初也將同名品牌Kylie Cosmetics部份股權賣給COTY集團，但小妹可是賣掉大半股權，而金卡達夏仍想掌控品牌，交易後她仍擁有72%股權，而媽媽克莉絲傑納（Kris Jenner）持股8%。

▲金卡達夏（左）與媽媽克莉絲傑納推聯名香水，攜手掏金。（圖／翻攝kimkardashian IG）



《富比士》推估金卡達夏淨資產應達到270億元，私人飛機、限量愛馬仕（Hermes）包都是日常，外界好奇此數字是否令她滿意，因她的老公肯伊威斯特（Kanye West）、小妹凱莉傑納都曾嗆《富比士》「連算術都不會」，太低估了他們的身家了。

▲金卡達夏的同母異父小妹凱莉傑納也將自創彩妝品牌股份賣給COTY集團。（圖／翻攝kyliejenner IG）

