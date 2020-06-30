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Lisa拍CELINE大片、Rose性感演繹YSL　4大精品搶搭BLACKPINK新歌風潮

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記者王則絲／台北報導

韓女團BLACKPINK近期發佈新歌曲《How you like that》瞬間席捲全球，創下多項紀錄，一直以來備受時尚圈愛戴的4位成員，除了能看見她們在全球發佈會時一齊穿上各自代言的精品品牌，品牌近期也不放過這波打歌熱潮，頻頻釋出4位仙女的形象大片，實在難分高下。

▲BLACKPINK。（圖／記者王則絲攝）

▲（由左至右）Jennie、Jisoo、Lisa、Rose。（圖／翻攝自IG@blackpink_official）

在新歌的全球發佈會上，BLACKPINK四位成員紛紛穿上了各自的代言品牌，以黑色作為共同主題，展現舞台動感魅力之外的優雅端莊。Jennie不愧為「人間香奈兒」，一如既往又是穿著CHANEL的洋裝出場；Jisoo則是為Dior演繹俏皮短洋裝；Lisa穿上CELINE黑金條紋襯衫式洋裝；最後Rose則是以極短的YSL黑色洋裝亮相，大露性感美腿。

而乘著BLACKPINK這波打歌熱潮，品牌們看上了她們在全球的超高吸睛度，紛紛在此時釋出各自的形象代言照，就連鮮少運用明星光環來加持的CELINE，也破格邀請韓流明星Lisa拍攝了一組黑白時尚大片。

▲BLACKPINK。（圖／記者王則絲攝）

▲BLACKPINK。（圖／記者王則絲攝）

▲Lisa為CELINE拍攝黑白大片。（圖／翻攝自IG@lalalalisa_m）

特別獲YSL青睞的Rose，則已不僅一、兩次穿上YSL服裝登上雜誌、拍攝風格大片，這次更是直接登上官方版面演繹秋冬系列。

▲BLACKPINK。（圖／記者王則絲攝）

▲Rose穿上豹紋印花演繹YSL秋冬系列。（圖／翻攝自IG@ysl）

Jisoo是Dior的寵兒，早在歌曲發佈之前便在韓版《ELLE》雜誌上拍攝了一系列Dior 香水的廣告，還盡責的為最新包款Bobby包款帶貨，甜美氣質美翻天。

▲Jisoo穿上多套Dior早秋服裝。

而名符其實的「人間香奈兒」Jennie除了以新專輯的「棋靈王」瀏海挑染造型，頻頻登上各大版面之外，也同樣盡責的陸續釋出先前為CHANEL所拍攝的多套造型。

▲Jennie一口氣釋出多張CHANEL穿搭造型。

►Jisoo穿「點點洋裝」扮仙女！秀智撞衫祭出美腿略勝一籌

►Jennie回歸造型撞髮《棋靈王》？BLACKPINK、 Twice都跟上「觸角染髮」風潮

關鍵字：

blackpink, how you like that, Jennie, Lisa, Jisoo, Rose, 代言, Chanel, Celine, Dior, ysl
fashion.net

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