LV智能錶躍上最紅鴨子　TAG Heuer也聯手潮流教父打造限量錶

▲LV Tambour Horizon智能錶能下載與Nigo聯名LV²系列的「LV Made」小鴨標誌面盤，98,500元（不含錶帶）。（圖／翻攝LV IG）

記者陳雅韻／台北報導

日本潮流界兩大指標人物Nigo與藤原浩，近期與精品龍頭集團LVMH合作密切，Nigo與LV（Louis Vuitton，路易威登）男裝創意總監Virgil Abloh將聯手打造LV²聯名系列，藤原浩則為TAG Heuer（泰格豪雅）打造Fragment Design Heuer 02聯名計時限量錶，型男今夏熱門的夯貨不少啊！

▲LV²系列的「LV Made」小鴨形象鮮明。（圖／翻攝LV IG）



Nigo創作的LV²聯名系列陣容完整，從服裝、鞋履到配件一應具全，當中最醒目的「LV Made」小鴨標誌，出現在零錢卡片包、耳機盒上，還躍上Tambour Horizon智能腕錶，只要下載新面盤，就能跟上LV²聯名步伐，秀一手時尚。

▲TAG Heuer × Fragment Design Heuer 02聯名計時腕錶，錶背為紅色藍寶石水晶玻璃，201,900元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）



而2年前曾與TAG Heuer合作的潮流教父藤原浩，再度與品牌合作，重新詮釋在1960、70年代極具代表性的鮑魚殼賽車錶，設計限量500只的TAG Heuer × Fragment Design Heuer 02聯名計時腕錶，他力求簡潔俐落，捨掉多餘的裝飾，並換上搭配蝴蝶扣的五排式鍊帶；錶背則特別採用紅色藍寶石水晶玻璃底蓋增添現代感，也讓動力儲存80小時的Heuer 02自動上鍊計時機芯若隱若現。

▲藤原浩重新詮釋TAG Heuer鮑魚殼計時碼錶。