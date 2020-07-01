肯爺重新設計「GAP芝加哥門市」　手寫外牆有濃厚YEEZY風格

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晉升《富比士》億萬富翁的肯爺（Kanye West）將繼續壯大他的YEEZY帝國。繼宣布進軍美妝界後，肯爺更公開與美國休閒服飾品牌GAP的「10年YEEZY GAP計畫」，而雙方的第一步就是替芝加哥門市進行外牆整修，並由肯爺親自主導設計。

▲肯爺為GAP芝加哥門市設計外牆。（圖／品牌提供）

YEEZY GAP為全新的產品線，由肯爺及其團隊設計，這次透過肯爺「人人有YEEZY穿」的理念，將目標從鞋款延伸到服飾上，因此系列將以「在可接受的價格範圍內，打造高水準男、女、兒童服飾」為主旨，並在2021年推出聯名服飾，預計為品牌帶來美金10億元（約台幣300億元）的年銷售額，以減緩疫情帶來的衝擊。

▲YEEZY GAP意在打造高水準男、女、兒童服飾。（圖／翻攝自IG@kanyew.est）

本次藉由肯爺之手，位於芝加哥的GAP店鋪將產生巨大變化。目前該門店正在進行整修，外牆以白布條鋪蓋，其中一面印上「YZY」合作標誌，另一面則是肯爺的手寫心情字句，當中提到他對這間店的回憶，還有感謝上帝給他機會服務等感謝之意，透露出肯爺與GAP芝加哥門市之間，有深厚的連結存在。

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與此同時，受到疫情影響而關閉北美及倫敦實體門市的Supreme，近日透過消息指出，似乎有意在近期恢復門市營運，此消息一出便引來大量回覆，當中有網友表示「應該繼續保持封閉，以免更多人被感染」，但卻有人持不同意見表示「反正這季要結束了沒差」、「讓我們走」等支持之意。

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目前美國的疫情尚未趨緩，並且Supreme門市所在地皆為大城市，具有一定的感染風險，倘若門市重啟營運，記得要評估自身狀況且做好防疫措施再前往，否則損失的是自己的健康。

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