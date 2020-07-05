鏟屎官救星！「自動清潔貓砂盆」吸千萬訂單　10月開賣

▲科技貓砂盆Circle Zero。（圖／翻攝indiegogo，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

身為一個貓奴，幫主子打理得乾乾淨淨是應該的，但若能藉助科技的力量豈不更好，美國舊金山的新創團隊研發出一款科技貓砂盆Circle Zero，透過旋轉鏟的機械設計，加上掃描裝置，在貓咪離開後7分鐘，就將盆內的貓砂整理得乾乾淨淨，甚至會將結塊的貓砂丟進後方垃圾桶裡，根本是貓奴們的救星啊！

Circle Zero在2020年拉斯維加斯舉辦的美國消費性電子展（CES）中亮相，受到許多科技媒體的注意，因為它使用了一個不複雜、淺顯易懂的方式解決了飼主的問題，放到集資網站上開賣果然一鳴驚人，短短時間就吸引了破千萬訂單，現在雖然已經達標下架，但也正式開啟了生產線，預計在今年10月將於全球開賣販售。

讓人更滿意的是，Circle Zero的極簡外型設計，就像是一般設計居家網站會推出的商品，即便擺在客廳角落，也一點都不覺得突兀，透視裡面的構造，其實相當簡單，有個旋轉裝置上方裝上如梳子般的鏟子，在貓咪離開空間7分鐘之後，鏟子會自動將底下的貓砂進行清潔。

若有結塊的貓砂，就會順著鏟子的弧形直接落入機身後的垃圾桶箱，基本上垃圾桶箱與貓砂盆的內部空間是隔開的，意即氣味不會存留在貓砂盆裡，而飼主可在垃圾桶箱內放置塑膠袋以利之後的方便清潔。

然而這樣的自動化設計，也帶來可能傷害貓咪的疑慮，Circle Zero在入口處設有2個感應器，在貓咪進入貓砂盆內，裡面的機器便會暫停動作，官方表示裡面最多可容納4隻貓，約可承受6.8公斤的重量，只要每周用溫水清洗一次，貓砂盆就能保持無臭無味的清潔狀況。

此外，Circle Zero還能透過手機APP來監測貓咪的「使用狀況」，以便早點發現寵物出現的異常狀況，而產品本身也不需要什麼耗材，使用者只需要選擇鏟梳的密度尺寸，並可適用於任何品牌的貓砂，Circle Zero目前預計上市售價為699元美金，折合台幣約2萬元。