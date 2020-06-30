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徐睿知「冷淡風」唇膏好時髦　4款必買色都幫妳整理好

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▲徐睿知,唇膏,彩妝。（圖／tvN）

▲徐睿知淡粉紅色的唇色。（圖／tvN）

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

藝人徐睿知在新戲《雖然是精神病但沒關係》中，飾演暗黑童話作家，不僅穿搭都超級時髦，當然妝容也是走高冷派，只見她經常都以粉裸色的唇色登場，霧面質感展現出她淡雅冷都女的形象，跟之前韓系妝容女星都會使用比較桃色螢光的唇色完全相反。

▲徐睿知,唇膏,彩妝。（圖／tvN）

▲徐睿知新的唇色看起來相當優雅。（圖／tvN）

盤點一下之前的韓系女星妝容，可以發現大多都是比較偏紅、桃紅的強勢色調，展現出白皙的肌膚質感，但這次徐睿知在戲劇中卻不以這樣的妝容出現，反而都是比較淡雅、冷調的粉紅色，展現出她暗黑冷淡的氣質，沒想到卻意外的看起來很時尚。

▲徐睿知,唇膏,彩妝。（圖／tvN）

▲霧面的材質也展現出她冷淡高雅的質感。（圖／tvN）

想要擁有這樣的唇色，《ET FASHION》也盤點了4支相近的顏色，想要學徐睿知的冷淡風，絕對要把這些單品買起來。

【推薦單品】

迪奧超惹火絲絨唇露 #655 Dream，售價1300元

迪奧這支商品算是近年超級火紅的唇色，細緻的絲絨質地塗抹起來就像是天鵝絨一樣的質地，使用起來相當奢華，但卻輕薄不會有厚重感，又可以展現出飽滿霧面的唇妝效果。

▲Dior。（圖／品牌提供）

蘭蔻絕對完美迷霧唇膏#274，售價1,200元

蘭蔻絕對完美迷霧唇膏#274一直以來都是品牌的明星熱賣色，淡雅的玫瑰色調，擦在雙唇可以展現出優雅的色澤，霧面的材質卻一點都不會乾燥，非常適合乾唇的女孩。

▲蘭蔻。（圖／品牌提供）

伊麗莎白雅頓 完美紐約超水潤唇膏全新升級版 #60，售價950元

很多人都只知道雅頓有推出膠囊，但其實品牌旗下的唇膏也超級好用，絲滑的質地一抹就擁有顯色的妝容效果，輕輕鬆鬆就可以遮蓋住唇紋，展現出顯色飽滿的唇妝。

▲雅頓唇膏。（圖／品牌提供）

M.A.C 絲柔粉霧唇膏 #MyTweedy，售價750元

M.A.C的絲柔粉霧唇膏擁有乳霜狀的質地，使用起來非常絲滑柔潤，可以呈現出宛如劇中女主角高文英的唇色，帶有淡淡粉橘加上淺粉紅的色澤，呈現出冷淡感的妝容。

▲絲柔粉霧唇膏_MyTweedy_3g_NT$750.jpg。（圖／品牌提供）

關鍵字：

徐睿知, 唇膏, 彩妝, 迪奧
fashion.net

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