徐睿知「冷淡風」唇膏好時髦　4款必買色都幫妳整理好

▲徐睿知淡粉紅色的唇色。（圖／tvN）



記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

藝人徐睿知在新戲《雖然是精神病但沒關係》中，飾演暗黑童話作家，不僅穿搭都超級時髦，當然妝容也是走高冷派，只見她經常都以粉裸色的唇色登場，霧面質感展現出她淡雅冷都女的形象，跟之前韓系妝容女星都會使用比較桃色螢光的唇色完全相反。

▲徐睿知新的唇色看起來相當優雅。（圖／tvN）



盤點一下之前的韓系女星妝容，可以發現大多都是比較偏紅、桃紅的強勢色調，展現出白皙的肌膚質感，但這次徐睿知在戲劇中卻不以這樣的妝容出現，反而都是比較淡雅、冷調的粉紅色，展現出她暗黑冷淡的氣質，沒想到卻意外的看起來很時尚。

▲霧面的材質也展現出她冷淡高雅的質感。（圖／tvN）



想要擁有這樣的唇色，《ET FASHION》也盤點了4支相近的顏色，想要學徐睿知的冷淡風，絕對要把這些單品買起來。

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