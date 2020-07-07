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勞力士黑水鬼、AP皇家橡樹有「平價替代款」　只花千元就能買到

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編輯／Duke

奢侈名錶人人想要，買得起又是少數，因此只能從入門款或是平價款下手。而知名日本錶廠Casio旗下就出現兩款手錶，其設計與勞力士（Rolex）Submariner水鬼、愛彼（Audemars Piguet）皇家橡樹系列相似，分別是「槍魚」（MDV106-1A）和G-Shock「GA-2100」，如果預算不夠，不妨考慮兩款「最佳替代款」過乾癮吧！

▲平價款勞力士水鬼、AP錶 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲（左圖）Casio槍魚與（右圖）G-Shock GA-2100兩款腕錶與勞力士水鬼、愛彼皇家橡樹有幾分相似 。（圖／翻攝自品牌官網）

Casio槍魚與G-Shock GA-2100不僅價格平易近人，設計也與勞力士、愛彼有幾分相似。首先是Casio槍魚，整體採用不鏽鋼與礦物玻璃製作，並具備200公尺的防水深度，而外觀簡潔俐落，其黑色錶殼有著與勞力士水鬼相同的設計，因此被稱作「平民版水鬼」；G-Shock GA-2100外型承襲經典型號「DW-5000C」八角錶殼設計，同時搭配碳纖維防護構造，猶如平民版愛彼皇家橡樹，同時有網友發布兩款手錶的對比照，所以也有「農家橡樹」的外號。

▲平價款勞力士水鬼、AP錶 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲Casio槍魚的簡約設計與黑色錶殼，有「平民版水鬼」之稱。（圖／翻攝自品牌官網）

▲平價款勞力士水鬼、AP錶 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲G-Shock GA-2100的八角錶殼設計猶如平民版愛彼皇家橡樹。（圖／翻攝自品牌官網）

雖然Casio槍魚無法在專賣店購得，但是可以藉由代購買到，因此不用過於擔心，定價為台幣2,400元；G-Shock GA-2100則推出多款配色，目前可於官方指定商城與指定專賣店購買，定價為台幣3,600元。

除了Casio槍魚之外，其實還有多個品牌都有推出類似勞力士水鬼的潛水錶，像是精工（Seiko）、浪琴（Longines）、豪利時（Oris）、百年靈（Breitling）等，價格區間在台幣14,500元到台幣151,000元不等，有興趣的朋友不妨直接購買。

▲平價款勞力士水鬼、AP錶 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲精工PROSPEX太陽能潛水錶 ，定價為台幣14,500元。（圖／翻攝自品牌官網）

▲平價款勞力士水鬼、AP錶 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲浪琴潛水錶，定價為台幣32,900元。（圖／翻攝自品牌官網）

▲平價款勞力士水鬼、AP錶 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲豪利時Aquis機械錶，定價為台幣75,000元。（圖／翻攝自品牌官網）

▲平價款勞力士水鬼、AP錶 。（圖／翻攝自品牌官網）

▲百年靈超級海洋文化機械錶，定價為台幣151,000元。（圖／翻攝自品牌官網）

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關鍵字：

勞力士, 水鬼, AP, 皇家橡樹, Casio, 槍魚, G-Shock, GA-2100, 替代款, 平民版, 潛水錶, 浪琴, 精工, 豪利時, 百年靈
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