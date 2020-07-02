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有珠寶沒籃球鞋？LVＸNBA首款單品曝光就是「鑽石項鍊」

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編輯／Duke

NBA球賽風靡全球，雖然受到疫情影響停賽，不過聯盟也在最近宣布球賽即將回歸，使得停擺的計畫得以繼續，像是Louis Vuitton（路易威登）X NBA合作系列就迎來新消息，那就是今年總冠軍獎盃將使用LV行李箱裝載，並且還會帶來珠寶配件及鞋款，各位粉絲準備被榨乾錢包吧！

其實早在今年1月，LV就已經簽訂合約成為NBA全球夥伴關係之一，後續不知是否因疫情停擺，直到最近才有相關消息曝光。透過IG爆料帳號@dlouisvdotcom率先公布，一款鑲上滿滿鑽石的項鍊正式現身，當中還有雙方Logo提升品牌辨識度，如此奢華的設計，售價必定相當昂貴。

▲LV X NBA。（圖／翻攝自IG@dlouisvdotcom）

▲LV X NBA聯名，首款單品曝光。（圖／翻攝自IG@dlouisvdotcom）

緊接在珠寶配件後，知名球鞋媒體Nice Kicks也透露雙方將會有鞋款系列，但不是與NBA相關的籃球鞋，而是休閒鞋款，分別為黑色高筒靴與黃色低筒靴，兩款均附上NBA吊牌，其中黑色款在鞋底側面印有LV Monogram花紋細節，至於黃色款則未有其它消息流出。

LV對於運動賽事可說是不遺餘力，像是全球矚目的世界盃足球賽，LV就三度與國際足球總會合作為「大力神盃」打造專屬旅行箱，隨後則是替《英雄聯盟》世界大賽打造獨一無二的「獎盃手提箱」，並順勢推出服裝系列與專屬角色造型，為《英雄聯盟》賽事達到前所未有的宣傳效果。

▲LV X NBA。（圖／翻攝自IG@dlouisvdotcom、LV、品牌提供）

▲LV第三度為大力神盃打造專屬旅行箱。（圖／翻攝自Louis Vuitton）

▲LV X NBA。（圖／翻攝自IG@dlouisvdotcom、LV、品牌提供）

▲《英雄聯盟》世界大賽也擁有獨一無二的LV獎盃手提箱。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

NBA, 疫情, 複賽, LouisVuitton, 行李箱, 珠寶配件, 鑽石項鍊, Monogram, 世足賽, 大力神盃, 英雄聯盟
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