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寶石界「四大天王」齊聚　海瑞溫斯頓端上億元紅寶、黃鑽放閃

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▲▼ Harry Winston 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲海瑞溫斯頓全新New York系列Fifth Avenue藍寶石與鑽石項鍊另有耳環與手鍊成套銷售，約33,680,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

鑽石、紅寶石、藍寶石與祖母綠被珠寶圈視為身價非凡的「四大天王」，海瑞溫斯頓（Harry Winston）即日起至7月13日於台北101專門店舉辦的Be Jeweled by Harry Winston頂級珠寶鑑賞會，集合了四大重量級寶石等55件總值逾15億元的作品，當中超過5克拉的緬甸紅寶石鑽戒、罕見帶橘色調的黃鑽戒，身價均飆破億元。

▲▼ Harry Winston 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ Harry Winston 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲海瑞溫斯頓5.02克拉橢圓形切工無燒緬甸紅寶石鑽戒（左）逾150,000,000元，5.50克拉Fancy Vivid Orangy Yellow黃鑽戒指約105,920,000元。

1枚5.02克拉橢圓型切工、來自緬甸MOGOK產區的紅寶石戒指，是此次海瑞溫斯頓珠寶展的焦點，為難得的無燒紅寶，價值超過1億5000萬元；身價同樣上看億元的Fancy Vivid Orangy Yellow橢圓形黃鑽戒指，也因獨特的色澤與光彩迷人而珍貴，主石重達5.50克拉，戴上極具氣勢。

▲▼ Harry Winston 。（圖／記者陳雅韻攝）▲▼ Harry Winston 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲海瑞威斯頓鑲嵌18.26克拉公主方型切工祖母綠與鑽石手環（左），成套祖母綠鑽石項鍊共64,380,000元。
 

品牌同時引進兩套發想自發源地紐約的New York系列珠寶，均以藍寶石與白鑽為主角，融合裝飾藝術風格與紐約建築風格，各有項鍊、耳環、手鍊或戒指，3件單品一組採成套銷售；而海瑞溫斯頓此次派出的祖母綠代表設計，則由中央鑲嵌公主方型切工祖母綠、旁襯水滴型或馬眼型白鑽的項鍊與手環領軍，不同車工寶石構成個性珠寶。

▲▼ Harry Winston 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲海瑞溫斯頓鑲嵌藍寶石與鑽石的Marble Marquetry珠寶錶，7,380,000元。

伯爵（PIAGET）今年起也特別強調寶石之美，不僅為Mediterranean Garden、Golden Oasis等高級珠寶系列創作大克拉數的紅、藍與綠寶石戒指，也推出Treasures系列戒指供訂製理想條件的戒指，滿足時尚迷對貴重寶石的渴望。

▲▼PIAGET 。（圖／公關照）▲▼PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵Mediterranean Garden祖母綠頂級珠寶鑽石戒指（左）24,500,000元，Golden Oasis Desert Minerals藍寶石鑽石戒指23,400,000元。（圖／伯爵提供）

關鍵字：

海瑞溫斯頓, Harry Winston, PIAGET, 伯爵
fashion.net

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