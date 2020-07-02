fb ig video ETtoday search mobile

不能出國就去「空中峇里島」！按摩、下午茶全包　超美度假風讓IG讚數狂跳

>

▲Her Relax 33莊園。（圖／翻攝Relax 33莊園IG）

▲「Relax 33莊園」的海島度假氣氛，讓人相當放鬆。（圖／翻攝Relax 33莊園FB，以下同）

記者李薇／綜合報導

上班辛苦勞累，放假時間不僅僅是要去按摩放鬆，如果還能吃下午茶、拍美照，行程多麼完美！位於南京東路和中山北路口交叉路口的「Relax 33莊園」，就是個結合這一切的好地方，以白色北歐風格搭配峇里島的度假感，位在大樓頂樓，能俯瞰街區，因此被稱為是台北的「空中峇里島」。

▲Her Relax 33莊園。（圖／翻攝Relax 33莊園IG）

▲台北【Relax 33莊園】東方經典放鬆+莊園午茶套餐券（平假日通用），原價1,520元，特價1,323元。點我購買

「Relax 33莊園」33莊園位於人口密集的中山區街道上，交通方便又鬧中取靜，店內裝潢以白色的網美風設計搭配上濃濃的峇里島綠意，讓人待著就好像飛出國外度假，而且100多坪空間只有6間按摩房，寬敞、愜意不在話下。

▲Her Relax 33莊園。（圖／翻攝Relax 33莊園IG）

▲Her Relax 33莊園。（圖／翻攝Relax 33莊園IG）

▲按摩能放鬆身心，舒緩後還能享受點心。

優雅的裝潢讓人一踏進去就能放鬆，按摩則更進一步被療癒，講求東方經典中式經絡按壓，可以幫助身體從內部自然地放鬆，搭配有機芳療透過嗅覺幫助心靈深層舒壓、五感體驗，絕對能夠讓疲憊的身心就此解放。

購物網站「Her和她」推出的「東方經典放鬆+莊園午茶套餐券」原價1,520元，優惠價1,323元，平假日都能使用，療程為藥草足浴SPA10分鐘，肩頸放鬆、身體經絡放鬆、四肢舒活筋脈按摩50分鐘，療程總共60分鐘，按摩完後不用匆匆忙忙的走，還能悠哉地享用莊園茶點，和閨蜜或男友聊天、放空。身心都舒暢後，附近就是中山商圈，順道逛街血拼，讓整天的行程更豐富。

▲Her Relax 33莊園。（圖／翻攝Relax 33莊園IG）

▲台北【Relax 33莊園】東方經典放鬆+莊園午茶套餐券（平假日通用），原價1,520元，特價1,323元。點我購買

▲Her Relax 33莊園。（圖／翻攝Relax 33莊園IG）

▲「Relax 33莊園」讓SPA按摩變得像度假。

關鍵字：

Relax 33莊園, 空中峇里島, 峇里島, 按摩, Her, Her和她
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

沒輸過！「嫉妒心最重」星座Top 3 　天蠍惹不起、冠軍搶走一切

沒輸過！「嫉妒心最重」星座Top 3 　天蠍惹不起、冠軍搶走一切

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕

朴敘俊、GD最愛「神鞋」即將回歸！詹皇搶先上腳全新版本

朴敘俊、GD最愛「神鞋」即將回歸！詹皇搶先上腳全新版本

「迪士尼香氛小夜燈」伴你入睡！維尼、三眼怪在泡泡裡發光好療癒 星巴克用振興券全面9折　限定3天「加送買一送一」 安耐曬特價688元快囤！防曬5大要點千萬注意：出門前30分鐘先擦 5個渣男行為令人瞬間想分手！從不主動聯繫、口無遮攔都超傷人 蔡依林維持年輕的秘訣是「喝水保養法」！睡前多一招還能預防水腫 2020開架保養品熱賣排行榜Top 10　溫和型清潔、卸妝大爆賣 2020下半年星座運勢大公開！獅子愛情靠九月、天蠍是豐收勝利者

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面