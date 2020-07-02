不能出國就去「空中峇里島」！按摩、下午茶全包　超美度假風讓IG讚數狂跳

▲「Relax 33莊園」的海島度假氣氛，讓人相當放鬆。（圖／翻攝Relax 33莊園FB，以下同）



記者李薇／綜合報導

上班辛苦勞累，放假時間不僅僅是要去按摩放鬆，如果還能吃下午茶、拍美照，行程多麼完美！位於南京東路和中山北路口交叉路口的「Relax 33莊園」，就是個結合這一切的好地方，以白色北歐風格搭配峇里島的度假感，位在大樓頂樓，能俯瞰街區，因此被稱為是台北的「空中峇里島」。

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「Relax 33莊園」33莊園位於人口密集的中山區街道上，交通方便又鬧中取靜，店內裝潢以白色的網美風設計搭配上濃濃的峇里島綠意，讓人待著就好像飛出國外度假，而且100多坪空間只有6間按摩房，寬敞、愜意不在話下。

▲按摩能放鬆身心，舒緩後還能享受點心。



優雅的裝潢讓人一踏進去就能放鬆，按摩則更進一步被療癒，講求東方經典中式經絡按壓，可以幫助身體從內部自然地放鬆，搭配有機芳療透過嗅覺幫助心靈深層舒壓、五感體驗，絕對能夠讓疲憊的身心就此解放。

購物網站「Her和她」推出的「東方經典放鬆+莊園午茶套餐券」原價1,520元，優惠價1,323元，平假日都能使用，療程為藥草足浴SPA10分鐘，肩頸放鬆、身體經絡放鬆、四肢舒活筋脈按摩50分鐘，療程總共60分鐘，按摩完後不用匆匆忙忙的走，還能悠哉地享用莊園茶點，和閨蜜或男友聊天、放空。身心都舒暢後，附近就是中山商圈，順道逛街血拼，讓整天的行程更豐富。

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▲「Relax 33莊園」讓SPA按摩變得像度假。

