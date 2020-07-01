讓人膽顫心驚的第二次水逆來襲　妳最該注意什麼呢？

每一年會有三次的水星逆行，這次的水逆是6月19日至7月12日，這段時間我們有的人會想要去大量的溝通，或是對於求知慾和表達自己內心想法、感受特別強烈，因此要留意自己的言語是否恰當，而別只是因為來來去去的感覺，最後因為一時說出後悔的話語。水逆時，3C產品的使用、交通、以及法律條款相關問題…等等，都要特別注意。

這次我們用抽牌的方式來看看，妳在水逆期間要特別注意一些什麼（可複選）

先在心中默念問題，然後以直覺抽牌



選好了嗎？我們來解牌吧！

1.大天使約菲爾-耐心

欲速則不達

這段時間妳太過急於要看見成果，但還需一些時間，當妳願意耐心等待，會得到美好的果實、開始實現所要；反之，過於急躁或刻意時，就算得到想要的結果，卻會發現時機尚未成熟，反而需要更多時間來醞釀，讓一切可以自然發生，目前正是累積耐心的時候。

2.大天使愛瑟瑞爾-安慰

要懂得釋放壓力

再如何堅強的人，都還是會遇到難過和脆弱的時候，當妳選到這張牌卡，代表著最近遇到了讓妳表面裝堅強，但內心卻很難過的事情，甚至有的人會因為這些事而影響睡眠品質，妳可以找親近的人聊聊，或是準備筆記本把心情記錄下來，這也是自我對話的過程。而在少數某些狀況，這張牌卡提示妳正在經歷與家人的臨終或健康有關的過程。

3.大天使麥可-你是安全的

遠離有負面影響的人

選到這張牌卡時，在這段時間妳需要遠離職場上或人際關係上一些愛八掛、或是負面能量太強的人，妳內心可能會有些擔憂，關於這麼做會不會影響到自己的人際，但牌卡已提示妳，當妳願意這麼做才會是安全的，把焦點放回原本要做的事情上，遠離那些過度負面的人時，妳才會離開恐懼、過度擔憂的情緒，而這樣的情緒正在影響妳的生活了。

4.大天使拉貴爾-超感應力

因重複的狀況而心煩

最近妳會發現，有些想要改變的模式、習慣、或與人相處的方式，卻又不斷的重複這些循環，而讓妳感到很不舒服，因為當這些事情發生時，妳很容易用舊有的情緒和觀點來看待，因此內心更感到過不去，而這張牌卡出現時，這提示妳，有情緒起伏時是沒問題的，但妳無需沉浸在情緒中太久，而是給自己多些時間重新中立看待，漸漸的妳將會理出個頭緒，知道如何輕鬆、並有幽默感的面對這些發生了。

5.大天使漢尼爾-熱情

太過安逸生活失去熱情

當一質生活在舒適圈中，這樣的心態會讓妳停滯並愈來愈感到生活有種沮喪感，去嘗試妳一直躍躍欲試的活動，讓自己真的動起來，那麼妳對生命的方向才會出現，並漸漸清晰，這張牌卡提示著妳這段時間，對於失去熱情會感到特別強烈，而這是過去時堅妳過於安逸所累積的，當妳願意開始跨出舒適圈，也會找到志同道合的夥伴。

6.大天使拉吉爾-拿回你的力量

堅定自己的立場別左右搖擺

當妳選到這張牌卡時，代表著妳最近很容易被他人影響自己的決定或想法，妳可能感覺自己的努力被視為理所當然，或是討厭自己這麼的遷就他人，但其實妳是一個很有想法的人，並能在混亂中看見真相，但妳要願意分享出來，才能適時的幫助自己與別人，妳的清晰會帶領身邊的人，堅定的心會凝聚起大家的共識。

7.大天使耶利米爾-一切安好

別被表面的情況影響本來的決定

當妳選到這張牌卡時，可能會有些事情發生，而影響妳原本的決定，但這張牌的提示在告訴妳，不要輕易更改初衷，現在種種的發生，都只是為了讓深在其中的每個人有所學習，但並不是要來改變原本的方向，現在這些變動都只是個過渡期，之後一切將會順利和諧的進行。

8.大天使約菲爾-淨化你的空間

該是時候整理生活環境了

標題已經很清楚為什麼妳最近特別感到心煩，或不順了，因為工作和家中的環境過於雜亂、淤積太多灰塵；或是妳並不喜歡這些陳設，但遲遲沒去調整，而這些都會形成一種障礙的能量，來阻礙自己的發展，當妳願意開始整理身處的空間，運勢也會開始調整、流通，讓那些不適合妳的能量離開，如果你長期不開窗，也需打開窗戶，讓房間通風，代表著送走低頻率，讓高頻率進來流動。

文／柯夢波丹 圖／生命潛能出版社：大天使神諭占卜卡

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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