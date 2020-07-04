許瑋甯深夜「咬唇扭腰」曬清涼穿搭！男網友暴動：這種自然的性感很可以

35 歲台劇女神許瑋甯和攝影師男友劉又年交往 2 年多，去年底還爆出已經低調登記結婚的消息，但許瑋甯始終沒有正面回應秘婚的消息，不過她自從穩交後作風也越來越大膽！不僅在日前上傳了男友霸氣摟肩的甜蜜合照放閃，還分享不少夏天穿著清涼的自拍照，舉手投足都散發出誘惑女人味，讓男網友暴動狂誇：這種自然的性感很可以！

許瑋甯在 7、8 月即將在北中南三個城市進行《我的大老婆》舞台劇演出，之前她 PO 出一張彩排的側拍照，超低胸的上衣讓白皙的雙峰呼之欲出，姣好身材一覽無遺，讓網友看到鼻血狂噴，狂讚：「女神身材太完美了」、「事業線好長」！

不過戲外的許瑋甯穿搭也沒在客氣，火辣程度完全不輸劇中設定！像是前陣子她也在深夜分享過自己只穿著白色短版背心，擺出S形曲線秀纖細腰身、咬唇扭腰的姿勢相當誘人！根本就是隔著鏡頭撩人啊～讓人不禁聯想去年底她爆出和男友劉又年結婚後，升格為人妻的她作風是越來越大膽了！

但許瑋甯在夏天的穿搭其實非常簡單，最常出鏡的造型就是一件白色短版背心配上高腰牛仔褲或黑色緊身褲！這麼簡單的穿搭卻總能散發出一股健康又性感的迷人氣息，最重要的原因就是露對部位！

之前我們就報導過，一直以來女生們都以為男人對長腿情有獨鍾，但澳洲新南威爾斯大學的研究數據結果卻指出，男人們其實更鍾情「纖細修長的手臂」多過於長腿。

天生就擁有纖長手臂的女人，可以考慮像許瑋甯這樣多穿無袖的素面背心款式，簡單卻反而能突顯出個人的嫵媚女人味。

但假如你是屬於微胖肉肉的體型，不妨學她穿上平口露肩上衣，轉移目標到妳的肩膀和鎖骨曲線，遮掩肉肉手臂。

如果妳的肩頸線條很美的話，露肩上衣絕對是一個很好的選擇，營造骨感效果的同時遮掩肉肉的手臂，也是隱惡揚善的聰明穿搭法！

許瑋甯在夏天除了大多選用黑白兩色做搭配外，也對牛仔單品情有獨鍾，一件吊帶牛仔背心裙，胸前若隱若現的剪裁設計既能小露事業線又不會顯得俗氣，讓長髮流洩而下，光是露出纖細手臂就能散發性感氣息。

當然，如果妳也和許瑋甯一樣有一雙逆天大長腿的話，千萬不要吝嗇露出來！但建議不要上面穿得很清涼，下身又搭配超迷你短褲，感覺真的會讓整個人沒質感@@ 建議像許瑋甯這樣挑一個重點部位露就好！

文／柯夢波丹 圖／IG@ANNO8O7

大學生Dcard最愛的時髦後背包推薦！「容量大、內袋多、背起來硬挺」不到台幣二千就能入手

肉肉女的夏日救星竟然是「連身裙」！遮肉顯瘦的10款連身裙大推薦，這樣穿視覺立刻－5kg！



＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》