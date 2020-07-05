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「台東熱氣球飯店」CP值超高！130度環景房　最低2500元就能入住

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▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

準備好暑假要衝一年一度的台東熱氣球了嗎？這一次一定要手刀快點將台東住宿訂下來，然後排定滿滿的行程玩翻台東！而妳絕對要知道，距離台東火車站只有3分鐘距離、全新的《Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台東》正式開幕啦！不僅有著熱氣球飯店稱號，更在飯店內各角落還有各種解謎遊戲等妳來住宿邊闖關，不論是多人旅遊或是情侶一同到訪，保證在這裡都能擁有超完美的回憶！

《Hotel Cham Cham趣淘漫旅-台東》為凱撒飯店連鎖旗下第10家飯店，首度插旗東台灣，以「冒險、自由自在」的品牌核心精神讓大家到這裡絕對眼睛一亮！

凱撒飯店連鎖近兩年為喜愛自由行、重視品味潮流的年輕族群，發展出年輕化的《Hotel cham cham》品牌，繼2016年台南、2017年台北後，第3家《趣淘漫旅-台東》已先於5月試營運，而6月正式開幕！

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

亮點一、便利的交通地點

來到台東，絕大多數人都是搭乘火車前來，而便利的交通位置對於遠道而來的人來說絕對是首選！

《 趣淘漫旅-台東》就坐落在台東火車站斜對角，出站僅3分鐘就到！同時到鐵花藝術村只要12分鐘車程、鹿野高台36分鐘車程、台東必去的伯朗大道則一小時就能抵達。

亮點二、寬敞挑高的熱氣球大廳

踏進大廳，可以見到保有年輕、潮流設計風格的簡約時尚感，同時抬頭一望，處處可見大小不一的繽紛熱氣球環繞四周。

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

充滿夏天氣息的大廳，結合熱氣球的造型更充滿年輕活力感。

「熱氣球VR體驗」

更在入口處，還設有「熱氣球VR體驗」，戴上儀器，不用直接到鹿野高台就能身歷其境感受到搭乘熱汽球緩緩升起的絕妙體驗！

「CHAM咖啡」

櫃檯旁的「CHAM咖啡」，也為舟車勞頓的旅客們隨時提供在地特色美食與特調飲品，在這裡小歇一會兒補充體力再出發！

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

亮點二、原住民特色餐廳吃的到在地風味

位於飯店二樓的「CHAM飽」餐廳是房客們吃早餐的地點。

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

同時未來一樓餐廳也將是台灣知名民歌之父胡德夫老師所經營的原住民特色餐廳！還將會不定時搭配原住民音樂演出，白天夜晚在飯店裡都娛樂不間斷！

亮點三、獨特房型每間都想住

《 趣淘漫旅-台東》全館共有110間客房、4種房型可以選擇，分別有探索客房、發現客房、逗陣客房與趣淘套房！

1.趣淘客房

13秤的「趣淘客房」，是飯店內最頂級的房型設計。共有一大床和配有浴缸。

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

房間內擁有130度環景的絕美視野，絕對是必住這間的一大原因！

試想著躺在床上，每天早上台東陽光透過130度環景的窗中灑落進來，睜開眼的第一幕就是藍天白雲和超級美好的台東景色，怎麼可以沒體驗過一次！

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

房間內也設置了小沙發，不用出門也能擁有自己放鬆的小天地。

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

此間房除了擁有130度環景房型，還另外擁有有獨立小客廳，空間感十足！

而睡房的正後方就是獨立浴室，浴缸搭配上整片透明玻璃，營造出寬敞明亮感。

2.逗陣家庭房

如果是家庭旅遊，則推薦入住可讓小孩盡情奔跑玩樂的「逗陣家庭房」，配色清爽之外還設有一區遊憩空間。

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

還能提前先預訂「粉色小帳篷」，僅需加價600元就能在房間內打造一個小小露營空間，一次滿足小朋友們對露營的渴望。

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

當爸媽們想好好在房內稍做休息時，不用多去安排小朋友的玩樂地點，有了這一個遊戲區，就能讓他們盡情玩耍放電！

3.探索客房

適合2人入住的「探索客房」，可分為一大床與兩張單人床兩種房型。

即便是兩人空間，房內也十分寬敞不擁擠，配色選用湖水綠搭配木質家具，營造出毫不沉悶的年輕氛圍。

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

如果妳仔細看，會看到房內許多小單品都超有設計感！像是湖水綠的衛生紙盒、可無線充電的桌上時鐘等等...。小巧思超級有新意！

而另一間則是擁有一大床的「探索客房」，多增加了一個窗邊小沙發。

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

簡單的設計配上整片落地窗，坐在這裡欣賞台東景色，超級愜意！

亮點四、「全館解謎」大人小孩都玩瘋

《 趣淘漫旅-台東》提供了旅客各種優質的住宿環境與氛圍，雖然沒有游泳池或健身房等設施，但傳承了台北、台南館內的「全館解謎」遊戲，可是讓大人小孩們全都玩得不亦樂乎！

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

不論妳是想要一人體驗還是三五好友一同玩樂都可以，僅需擁有一台手機，24小時隨時詢問飯店櫃檯人員，就能即刻開始全館解謎！

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

根據手機提供的內容，搭配上《 趣淘漫旅-台東》全館的各種線索，壁畫、指示牌、樓層引導全都是各種小心機，全要靠妳的機智推理來解謎！

▲熱氣球飯店 。（圖／柯夢波丹提供）

到底全館解謎有多好玩？妳一定要自己來體驗看看！

「趣淘漫旅-台東」飯店資訊

■地址：台東縣台東市新站路260號

■電話：089-231188

文／柯夢波丹　圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, 台東, 旅遊, 熱氣球飯店, 趣淘漫旅
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