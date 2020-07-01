「人間芭比」Lisa一坐下網友驚呆　無敵美腿蓋過名牌行頭風采

▲Lisa穿CELINE開岔洋裝搭長靴，美腿超吸睛。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為韓國女團BLACKPINK最美成員、「人間芭比」Lisa，在新歌《HOW YOU LIKE THAT》發表會上，穿著與她友好的CELINE金絲黑洋裝，搭配寶格麗（BVLGARI）年度主打的B.zero1 Rock 18K金四環戒亮相，原以為是中規中矩的氣質造型，未料她一坐下、長腿一勾，可是小露性感呀！

▲Lisa戴寶格麗B.zero1 Rock系列黃K金四環鑲鑽戒，233,200元。（圖／翻攝lalalalisa_m IG、寶格麗提供）



Lisa深知自己的身材優勢，經常以迷你裙搭配長筒靴或過膝長靴，展現傲人長腿比例，超級吸睛；她另一絕招是炫令人羨慕的平坦腹部，穿上運動風小可愛並搭配誇張飾品，展現健康美的微性感。

▲Lisa常以迷你裙造型搭配長靴，展現長腿優勢。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

出席新歌發表會，造型力求正式但有亮點，因此Lisa選擇黑金配色的CELINE開岔洋裝配長靴，並搭配帶有搖滾味的寶格麗B.zero1 Rock 18K金四環戒，顯現「人間芭比」不是只有甜美、性感風格，也可以耍酷。

▲炫腹是Lisa另一絕招。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）