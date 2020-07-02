香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕

▲夏季延長香水氣味原來有撇步，趕快來試試。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

天氣越來越熱，每次踏進捷運車廂都瀰漫著汗水氣味，即便噴了香水仍擋不住尷尬氣味，想要隨身散發著芬芳香氣其實也秘訣，除了挑選一款喜愛的香水，學習以下三個簡單方法，幫助延長你身上的香水氣味。

▲清淡口味飲食能減低身體氣味。

多吃蔬菜水果

根據研究顯示，飲食習慣真的會影響身體氣味，更會影響香水在肌膚上的發揮。多吃新鮮水果和蔬菜可保持身體氣味清新，並延長香水留香時間，反之若是喜歡吃重口味食物，像是咖哩、洋蔥、大蒜等，雖然有益身體健康，但多少會影響身體氣味。數據更顯示，當身體肌膚保濕度高，也能幫助香味變得持久，換句話說當肌膚乾燥時，香水氣味會較容易散去。

▲香水噴灑在肚臍、腳踝完全沒負擔。

肚臍、腳踝位置留香度高

你香水都噴在哪呢？原來依據香水噴的位置，也會影響香味持久度，大部分人都噴手腕、頸後等位置，原來這些位置都會促進香水揮發，根據研究指出，最能留香的位置是肚臍周圍，另一部位則是腳踝後方，會隨著走動而使香味散開，達到立體式的芳香效果。

▲維他命E或是身體乳打底都是好方法。

塗少量維他命E打底

許多人延長香味的方式是抹上同款香氛乳液底打底，接著再噴上香水，也疊香的方式讓香味持久。若預算有限，建議可以維他命E膠囊塗抹打底，再噴上香水也有一樣的效用，而維他命E打底方式，特別適用於柑橘氣味香水，尤其適合夏季使用。

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