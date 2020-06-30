美妝版網友狂推必買的「高顏值蜜粉」　漸層奶茶色不只美更萬用

記者張毓容／綜合報導

每到高溫炎熱的夏天，除了要備妥持妝型粉底，能細緻膚質、幫助提升持妝效果的蜜粉當然也不能少，而今年更有不少粉體配色或包裝設計精美、可愛到讓人失心瘋的「高顏值蜜粉」登場，再加上修飾膚質、提亮透光和持妝控油等效果，難怪每款都熱賣，還被美妝版網友狂推。

THREE 豔陽之吻蜜粉餅，12g，NT$1,800。



日系質感美妝品牌THREE以保養概念打造出首款漸層蜜粉餅，超美的奶茶色調漸層蜜粉集合蜜粉、腮紅、修容等3效功能，可混合2色刷上全臉當做蜜粉，修飾、柔嫩膚質，創造透明感肌膚；也可將帶點紅棕調的深色用來當作修容或腮紅，呈現被陽光曬過的自然透亮氣色，更添加能防止汗水及皮脂造成暗沈的配方，可幫助維持妝感，堪稱全效機能型蜜粉餅。

Za 絢色亮顏編織蜜粉餅，6g，NT$520。



今年6月一推出就立刻引發熱議的Za絢色亮顏編織蜜粉餅，光是顏值就讓許多美妝版網友直呼一定要買！輕盈細緻的粉質更延續美白防曬霜的校色功能，將白色、綠色、紫色和粉色完美濃縮，是款兼具校色、提亮、定妝等功效的多功能蜜粉餅。



嬌蘭 幻彩流星蜜粉球 迷情里約限量版，NT$2,580。



內含多種色調的幻彩流星蜜粉球，是法國嬌蘭最出名的經典明星商品之一，可為肌膚柔焦、提亮補氣色，是不少美妝控的愛用品。今年夏季，嬌蘭為幻彩流星蜜粉球換上全新限定包裝推出夏日限量版，以有如陽光般耀眼炫爛的色彩搭配編織圖騰，就連蜜粉球也新增了溫暖和煦的杏桃色，從包裝到粉體都美到不行。

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