看起來好柔軟！Ferragamo全新療癒「枕頭包」是從鞋款變身而來

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、翻攝自品牌官網

現代人的生活壓力山大，大家似乎都特別被「療癒系」的物品吸引，就連包款也是，像是Salvatore Ferragamo近期推出的「Viva包」便完全打中了女孩們的喜好！蓬鬆如枕頭一般的外觀，加上了從品牌Viva鞋款延伸而來的經典蝴蝶結釦飾，打造出全新的夢幻單品。

這次推出的Viva包款為Salvatore Ferragamo Viva 系列的最新單品，延伸自2020年所推出的Viva鞋款，而Viva系列鞋款則是源自於品牌標誌性的Vara鞋，更可一路追溯到1979年Fiamma Ferragamo女士設計出的第一雙Vara女鞋。經過不斷的創新與變革，運用最經典的「蝴蝶結」元素結合過去和現在，秉持著歷史的傳承，同時也放膽嘗試。

▲Salvatore Ferragamo於今年推出的Viva鞋款大受歡迎。

Viva包款的方形設計、空氣感造型看起來相當柔軟，讓它一同躋身了時尚品牌「枕頭包」行列，以柔軟小牛皮打造，再利用填充方式營造輕盈空氣感，採用「純色」的設計，蝴蝶結釦飾、縫線、背帶與五金皆以同色呈現，共有米色、藕粉色、寶寶藍色、黑色或暗紅色可選擇，內部設有兩個空間充裕的隔層，可肩背也可手提。

特殊的外形設計優雅又俏皮，造型上相比品牌以往的款式都顯得更加突破、新穎，但仍依然保留著獨特的歷史韻味，對於療癒系「枕頭包」有興趣的女孩們，現在又多了一項新選擇。

▲VIVA多色蝴蝶結小牛皮肩背包，NT＄46,900。



【同場加映】

這場療癒系的包款風波，可說是由BOTTEGA VENETA的雲朵包所帶起，接著BV再推出粗編織Cassette Bag更成為時尚圈的當紅炸子雞，因蓬鬆的外型而擁有「枕頭包」的暱稱，讓各家品牌類似外型的包款也一併爆紅。

▲BOTTEGA VENETA Cassette Bag，NT$88,500 。



▲Maison Margiela Glam Slam肩背包。

▲Marc Jacobs 迷你枕頭包。

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