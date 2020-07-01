Angelababy彩妝師曝「太陽花睫毛」密技　做對3件事刷出放電大眼

▲學會刷睫毛的關鍵3件事，放大雙眼不用再靠假睫毛。(圖／翻攝IG@etudeofficial)

記者張毓容／台北報導

想要放大雙眼，絕對少不了捲翹分明的纖纖美睫，但卻不一定要靠假睫毛才能達成。人氣女星 Angelababy（楊穎）、劉詩詩的御用彩妝師春楠就分享，其實只要做對3件事，你也能刷出如太陽花一般盛開的根根分明、捲翹的美麗睫毛。

▲適合自己眼型的睫毛夾才能貼合眼睛，夾出整齊捲翹的睫毛。(圖／翻攝IG@o.reon)



1.選對適合自己的睫毛夾



或許有些人會覺得，睫毛夾是一個輔助工具，隨便買一個能用的就可以了，但其實每個人的眼型、眼窩的弧度都不同，最好依照個人眼型挑選適合自己眼睛弧度的睫毛夾，不僅能避免夾到眼皮，更是把睫毛夾翹夾好的關鍵之一，而一開始就把睫毛夾好，能為後續省下很多力氣和麻煩。

除了適當的弧度，一個好的睫毛夾還要能一次把所有睫毛都夾到，這樣夾出來的睫毛才不會亂岔，且睫毛夾膠墊的硬度也很重要，軟硬適中才不容易夾出直角。

2.別忽略睫毛打底膏



用合適的睫毛夾將睫毛整理到好的狀態後，建議先用睫毛底膏為睫毛做好打底，能幫助睫毛捲翹度更持久，春楠老師更表示，就算有時候需要貼假睫毛，他也會先用睫毛底膏幫助睫毛定型。

▲平時手邊可準備一大一小兩種刷頭的睫毛膏。(圖／翻攝IG@raemi_lip)



3.睫毛膏挑選關鍵是刷頭



現在市面上的睫毛膏百百種，有不同功能訴求，到底用哪支才好？春楠老師提醒，其實睫毛膏刷頭才是關鍵。建議手邊可準備好刷頭一大一小刷頭的兩支睫毛膏，至於要纖長、濃密或捲翹，要不要防水或溫水可卸等功能，可依個人睫毛條件、妝容需要和習慣來挑選即可。

刷睫毛膏時還有一個加分訣竅，每次使用前可先將睫毛膏刷頭上多餘的膏體在衛生紙上贈掉再刷睫毛，能降低刷出蒼蠅腿的狀況發生。且塗刷時要著重在睫毛根部，睫毛尖端輕輕帶過就好，這樣可保留睫毛尾部的毛流感，刷出來的睫毛也會更好看。



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