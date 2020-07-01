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Irene背部全空、大腿高衩尺度大突破！整條脊椎看光　網：不能呼吸

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▲Irene新歌預告。（圖／翻攝自redvelvet IG）

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@redvelvet.smtown

韓女團Red Velvet隊長Irene以高顏值與無瑕牛奶肌穩坐門面擔當，與另一位人氣成員姜澀琪組成二人小分隊，將於7月6日推出首張迷你專輯《MONSTER》，官方近日以九宮格版面大舉釋出預告照，其中Irene一襲背後全空、大腿高衩的連身裝束，整條脊椎都清晰可見，展現突破尺度的冷豔性感，辣出巔峰！

▲Irene新歌預告。（圖／翻攝自redvelvet IG）

在宣傳新專輯《MONSTER》的視覺形象之中，Irene與澀琪兩人以胞胎造型、復古風格為主軸，十分類似卻又不太一樣。

其中這組紅色房間的背景中，Irene身穿黑色的貼身Bodysuit，直接衩到大腿根部，一雙白皙美腿全都露，轉過身背部大挖空的設計更是讓網友們噴鼻血，腰身曲線以及脊椎線條一覽無遺，腰際後方以透視網紗裙點綴，搭配上繫帶黑色高跟鞋，將性感氣息推到高點，令粉絲們直呼：「女神！」、「我不能呼吸了。」、「美到窒息。」

▲Irene新歌預告。（圖／翻攝自redvelvet IG）

▲Irene新歌預告。（圖／翻攝自redvelvet IG）

而澀琪則是以類似的造型出現在黃色背景房間中，換上強調個性感的鉚釘黑色西裝，並用「下衣失蹤」的方式來詮釋，不過因為澀琪原本便是以好身材的性感形象著稱，反而不像隊長Irene一樣引起熱烈話題。近期開始不斷釋出的宣傳預告，兩人還有多套不同的造型，也都相當時髦好看，帶點復古神秘、高冷性感的風格，令觀眾們期待萬分。

▲Irene新歌預告。（圖／翻攝自redvelvet IG）

▲兩人連髮型也刻意做出雷同造型（左）Irene、（右）澀琪。

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關鍵字：

Irene, 澀琪, Red Velvet, 女神, 小分隊, Monster
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