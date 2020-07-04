CP值破表！意想不到的護唇膏9個用途　連「戴耳環時」都能幫忙

▲護唇膏堪稱萬用膏，以下9個方法趕快學起來。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

不帶會心慌，包包內總不下兩支護唇膏，擔心怎樣都用不完嗎？其實護唇膏用途多多，無論是鼻子脫皮、腳跟磨傷都能用，以下幾個意想不到新用途快筆記！

清除眼周暈染

夏季冒油又貌汗，眼妝最容易暈染了，出門在外沒有眼唇卸妝液怎麼辦？這時快拿出面紙捲成細細條狀，抹上一些護唇膏塗在需要卸除的地方，護唇膏內含油脂能快速將脫妝部分清除乾淨。

替代眼影打底膏

曾有美妝版網友分享，上眼影之前在眼窩塗抹一層薄薄的護唇膏，接著在塗上眼影能增加顯色度，許多網友實測真的管用，但容易出油的眼皮則不要那麼做。

緩解乾荒脫皮

臉上突如其來的脫皮，護唇膏也能當作乳液來用，舉凡身體任何乾燥部位，像是手肘、膝蓋等，都可以用護唇膏來抹一抹。

保護傷口

嘴唇乾裂的時候可以抹上護唇膏，幫助修護，同理當皮膚上有小傷口時，護唇膏也會有保護傷口的作用。

舒緩腳後跟摩擦不適

夏季穿涼鞋最常遇到磨破腳跟的問題，如果隨身沒帶OK蹦，記得快拿出護唇膏塗抹在鞋子和皮膚會接觸的內裡，幫助舒緩摩擦的不適。

順利拿下戒指

天氣越來越熱，難免會遇到手上戒指拿不下來的窘境，這時候硬拔下來會疼痛，這時可以在戒指下緣塗一點護唇膏，當作介質幫助旋轉、推動，較容易讓戒指脫落。

修護毛燥髮尾

有時候秀髮難免不聽話，髮尾亂翹毛燥，總讓人有髮質很差的錯覺，這時候可以塗抹一些在髮尾幫助潤澤，但千萬不要抹多，否則看起來會太油。

方便戴上耳環

女生都知道，只要一段時間沒戴耳環，耳洞就會容易密合起來，有時換粗一點的耳針，穿進去會變得困難，這時候建議在耳洞上抹一些護唇膏，能幫助更好戴上。

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