夏季4款「精品男香」必收！柑橘調振奮、木質調更顯男人味

▲男性身上的香水氣味，在在顯露個人品味。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季是香水的季節，許多精品男香也來報到，香水不僅是女生專利，更是男性自信象徵，無論是上班、約會，或是運動後噴上香氣，不僅是禮貌也讓品味優雅隨行。

▲CHANEL 藍色男性隨身香精，3x20ml ，3,590元。

香奈兒藍色男性香精，以清新的木質調香氛為基調，新喀里多尼亞檀香木調更顯優雅迷人。今年香奈兒全新推出藍色男性隨身香精，科技與實用的完美揉合。不論運動健身後或是出外遠遊，都能隨身噴灑，相當便利。

▲K by Dolce & Gabbana 王者之心男性香水，100ml ，3,300元。

K by DOLCE & GABBANA王者之心男性香水，靈感來自義大利都會成功男士。調香師Daphné Bugey與Nathalie Lorson攜手，直觀現代王者的內心世界，以令人振奮的柑橘香氣為前調，杜松的尾韻散發充滿男子氣概的活力氛圍，中調以鼠尾草與琥珀帶来暖意，融合著清新的天竺葵和薰衣草；再以西班牙辣椒點燃男人心中熱情之火，最後以木質調收尾。

▲Michael Kors 無盡天邊淡香水，120ml，3,450元。

Michael Kors 為勇於挑戰、沒有極限的冒險者們推出無盡天邊淡香水，一瓶打破地心引力限制的男性香氛。 無盡天邊淡香水混和木質香調，先以清涼的香料和佛手柑香氣開場，餘香繚繞的水生調，喚起你的感官神經，基調以香根草的氣息激盪出新鮮、清爽的香氣，帶領雅痞型男們直衝天際，享受征服無盡天邊的爽快體驗。

▲Ferragamo 菲常先生男性淡香水，100ml ，3,600元。

Ferragamo菲常先生男士淡香水完美詮釋了 男人的陽剛與感性， 調香師 Antoine Maisondieu以明亮的柑橘調作為開場，清新的佛手柑與檸檬讓人耳目一新。紫羅蘭花香與菲拉格慕獨特的皮革氣息交疊引出中調，再以溫暖的麝香與香根草將香氣提升至另個境界。

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