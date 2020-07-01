52歲伊能靜選秀造型開大絕！「火辣中空裝」露螞蟻腰逼人膜拜

▲伊能靜勇闖選秀節目《乘風破浪的姐姐》，演繹起女團造型超逆齡。（圖／翻攝自微博伊能靜）

記者鮑璿安／台北報導

52歲女星伊能靜以出道36年之姿勇闖對岸選秀節目《乘風破浪的姐姐》，不光是逆齡外表成為亮點，伊能靜在節目中的「舞台女團造型」更是火力全開，各種風格包括火辣中空裝、仙氣蓬裙樣樣來，也掀起網友熱議：「吃了防腐劑。」

▲伊能靜換上 Alice McCall中空露肚裝展現超狂身材。（圖／翻攝自微博伊能靜）

伊能靜憑藉《乘風破浪的姐姐》在大陸翻紅，她也自信表示：「姐不用抗老，因為姐根本不會老。」字裡行間透露強大自信，然而不光是神態逆齡到極致，伊能靜的舞台造型每每曝光都成為焦點。日前她就以一身澳洲品牌Alice McCall中空露肚裝現身節目發佈會，立體剪裁勾勒出伊能靜纖瘦身型，令白皙螞蟻腰大方見客，最後搭配肩上的蓬蓬袖別有少女氣息，可見伊能靜來勢洶洶。

▲伊能靜再以仙氣十足的Sleep Over Sleep長裙亮相節目公演。（圖／翻攝自微博 乘風破浪的姐姐）

伊能靜也在節目中嘗試多種風格，首次公演更是換上了仙氣十足的裸色長裙，出自品牌Sleep Over Sleep單品，為了迎合不同以往的夢幻造型，伊能靜不光是綁起了逆齡公主頭，在妝容上以一抹淡淡蜜桃唇色彰顯白皙膚質；視線向下看，運用平口剪裁巧妙露出鎖骨線條，搭配抓皺裙襬洋溢濃濃少女感，造型曝光之後也隨即引發網友熱議：「真的不會老」、「52歲還能這樣打扮」、「吃了防腐劑」。

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