夏日必備「馬鞭草涼感保養」　插畫包裝讓眼睛也消暑氣　

▲一片鮮綠的L’OCCITANE 清新馬鞭草系列。

記者曾怡嘉 / 綜合報導

每年盛夏，普羅旺斯熱情的陽光下，空氣中盈滿馬鞭草清香，人們也準備好迎接充滿熱情魅力的夏季。歐舒丹每年夏季必推的馬鞭草系列，今年與知名插畫家 Ayumi Takahashi聯名合作推出繽紛消暑的限量包裝，讓眼睛也一解酷熱。還有許多品牌推出馬鞭草系列，為夏日帶來沁涼風情。

▲L’OCCITANE 艷夏果漾馬鞭草系列。

▲L’OCCITANE 薄荷馬鞭草去角質沐浴膠，250ml，880元。

在艷陽高照的普羅旺斯村莊中，馬鞭草等於是消暑代名詞，點綴鮮嫩的薄荷葉的沁涼的馬鞭草冰沙幫助一解暑氣。今年歐舒丹的夏日馬鞭草系列，與插畫家 Ayumi Takahashi推出繽紛限量包裝，其中艷夏果漾馬鞭草、清新馬鞭草及薄荷馬鞭草系列，分別結合冰沙、雪酪、果凍等創意趣味的全新質地，三種不同的涼感保養隨喜好選擇搭配，帶來沁心舒涼氣息。

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▲LE LABO 馬鞭草32蠟燭，245g，2,650元。

LE LABO也推出馬鞭草32蠟燭，致上崇高敬意。充滿柑橘香氣的泰國青檸，結合了尤加利、白松香與紫羅蘭葉，耀出動人的清新與大地氣息，甜美迷人的花束和樹林香氣，創造出熱情洋溢的和諧芳香，幫助打造平靜氛圍的居家空間。

▲Miller Harris 迷境漫舞淡香精，50ml，4,500元。

香水控最愛的Miller Harris迷境漫舞淡香精，以白色蕾絲花為主調，搭配鮮綠氣息更顯清新，首席調香師Bertrand以30多年的經驗與調香技巧，將爽朗的薄荷香氣調和了多汁可人的萊姆和有滋有味的酸香馬鞭草，以綿密蔥鬱的岩蘭草和蘚苔舖墊打底，使鮮活的綠意形貌了倫敦都會的寶藏。

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