職場上遇到會讓人超厭世的星座Top 3！第三竟是隨和老好人代表

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

有些星座當知己朋友或另一半都是好選擇，但一旦在工作場合遇到，不論是同事、主管或合作廠商，都會讓人崩潰不已、感到超厭世！像是以下3個星座就是職場上讓很多人厭煩的星座代表，連平時朋友滿天下的天秤竟也上榜，快來看看還有誰？

Top 3：天秤座



平時堪稱好人好事代表、隨和老好人的天秤座，在工作時很容易化身囉唆煩人精，常會不停跟共事的人確認「這樣做可以嗎」、「會不會不符規矩」、「是不是應該…才對？」但又不自己主動去詳細了解一下相關事宜，會讓和他們共事的人有種「我明明是來工作，卻好像是來兼職當媽媽」的感覺，工作時還要帶著「天秤小朋友」一一熟悉流程、規定制度等等，但偏偏他們態度又很溫和，讓人好無奈。

Top 2：處女座



常給人愛挑毛病印象的處女座，其實是因為追求完美主義，任何小細節都不能放過，而這樣「習慣」在他們面對工作時也會表現地淋漓盡致。有時候只需要確認其中一個環節，處女座也會從頭到尾跟對方再詳細對一次，遇到他們不確定但又很在意的事，就會提出超多問題，巴不得你最好能給他個一百頁的詳細報告讓他們一一確認，常會讓和他們接洽、合作的人或是同事忍不住想翻白眼，求放過。

Top 1：天蠍座

天蠍座的疑心病重，尤其對於保護自己更是敏感，「誠信」就是他們的小心眼開關之一，如果一旦被發現你做了什麼傷害他們的事，或是濫用他們信任欺瞞他們，愛恨分明、報復心又重的他們就會展開絕地反擊，讓小心眼發揮到最大極限，不管事情大小他們都會一一回報回去，睚眥必報而且是「加倍奉還」。

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