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威爾史密斯女兒當時尚寵兒　秀卡地亞新錶吸年輕客

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▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞邀雷米馬利克（左起）、薇洛史密斯、特洛伊希文、麥茜威廉斯、王嘉爾為Pasha腕錶拍形象照。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

近幾年各精品品牌為開拓新客群，積極尋找充滿活力的年輕面孔或星二代，拉近與消費者的距離。卡地亞（Cartier）為宣傳重新演繹的Pasha de Cartier系列腕錶，也邀演藝圈5位新生代明星助陣，包括男星雷米馬利克（Rami Malek）、澳洲歌手特洛伊希文（Troye Sivan）、英國女星麥茜威廉斯（Maisie Williams）、大陸歌手王嘉爾與薇洛史密斯（Willow Smith）。

▲▼ 薇洛史密斯近日成為Onitsuka Tiger全球代言人。（圖／品牌提供）

▲薇洛史密斯近日成為Onitsuka Tiger全球代言人。（圖／品牌提供
 

精品圈對薇洛史密斯尤其熟悉，19歲的她是好萊塢巨星威爾史密斯的掌上明珠，16歲就被香奈兒（CHANEL）捧為大秀的座上賓，近日又成為運動品牌Onitsuka Tiger全球代言人，她不僅在時尚圈相當活躍，也在演藝圈展露企圖心，身兼演員與歌手等多重身分。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Pasha de Cartier腕錶41毫米鍊帶款附贈灰色鱷魚皮錶帶，206,000元。

卡地亞看中薇洛史密斯這群新生代明星的潛質，由他們詮釋1980年代誕生再重新亮相的Pasha de Cartier系列腕錶，錶徑41毫米的精鋼錶男、女都能駕馭，配備快拆錶帶系統，可迅速將精鋼錶鍊轉換成附贈的灰色鱷魚皮錶帶，在休閒運動感與優雅風格中轉換自如，今於大陸搶先上市，9月4日全球同步發行。

關鍵字：

卡地亞, Cartier, Pasha de Cartier
fashion.net

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